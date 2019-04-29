«Мерзкое зрелище»: В Петербурге пассажиры автобуса сняли на видео, как родители поят пивом маленькую дочку

Отвратительное и по-обыденному страшное зрелище могли увидеть пассажиры автобуса, ехавшего вечером субботы из Петербурга в Гатчину. Молодые мама и папа, державшие на руках двух детей, не только сами «хлестали из горла» пиво, но и поили им маленькую дочку.

- Чтобы веселее ехалось, - подписали видео петербуржцы, снявшие и выложившие ролик в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705972" frameborder="0"></iframe> В Петербурге родители поили пивом малолетнюю дочь прямо в автобусе..Видео: "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На кадрах записи хорошо видно, как сначала мама с папой угощаются пенным напитком из «полторашки», а после дают хлебнуть из бутылки и маленькой девочке. При этом на вид малышке года два-три. Еще один ребенок - мальчик такого же возраста спит на руках у родителей.

Неизвестно, по какой причине взрослые решились дать девочке пива, возможно надеялись, что одурманенная парами алкоголя она уснет, а может малышка хотела пить, но их поступок не на шутку разозлил и возмутил петербуржцев.

- В первую очередь человек думает о семье, накормить, одеть, обуть. А тут какие то колдыри сидят, которых лишать материнства/отцовства надо, и ребенка поят. Сердце кровью обливается смотреть на такое. Мерзкое, конечно, зрелище, - пишут в соцсетях горожане.

О семье известно, что она из Гатчины. У 25-летней матери малышей, как и у их отца в профиле «Вконтакте» стоит трогательный статус «люблю свою семью». Остается надеяться, что проявления такой родительской «любви» не пристрастят детей к алкоголю.

Надзорные органы на ситуацию пока не отреагировали.