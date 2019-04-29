Совладелец компании, которая вела подсчет голосов на шоу «Голос. Дети»: «Мы работам с конкурсом с самого начала. Такое у нас впервые»

Финал одного из самых популярных шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом. В конкурсе с впечатляющим отрывом победила дочка певицы Алсу Микелла Абрамова. Девочка получила больше 50 процентов голосов телезрителей. На Первом канале такую активность назвали «аномальной» и начали проверку. А пользователи соцсетей и вовсе заподозрили организаторов в подкупе. Как нам удалось узнать, подсчетом голосов на шоу «Голос. Дети» занималась петербургская компания «СМС-сервис». Сейчас ее проверку должна провести международная фирма Group-IB, которая является официальным партнером «Интерпола». Ну а пока зарубежные специалисты не приступили к ревизии, в «СМС сервисах» рассказали «КП» о своем видении ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705756" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Нагиев прокомментировал ситуацию на шоу «Голос. Дети».

- Конечно, мы уже обсуждали финал шоу, - рассказал «КП-Петербург» соучредитель компании «i-FREE», в которую входит «СМС сервисы» Кирилл Горыня. - Мы в субботу узнали обо всем этом. Первый канал сразу обратился к нам. Сейчас мы проводим по собственной инициативе свою проверку. Вы же видели предварительные протоколы. Совершенно очевидно, что активность за победительницу существенно превышает активность за всех остальных. Эти цифры и поверглись тщательной проверке, которую проводят технические специалисты. Но пока что-то говорить рано.

Дочь Алсу победила в шоу, но теперь результаты голосования проверяют Фото: Максим Ли

В самой компании тоже удивлены результатами. Как признаются сами сотрудники, такое у них впервые.

- Мы работаем с шоу «Голос» уже давно, - поясняет Кирилл Горыня. - Если я не ошибаюсь, то практические все сезоны «Голос» считались нами. Такое у нас первый раз. Трудно сказать, сколько будет длиться проверка. Во время голосования все работает в автоматическом режиме. Но так как ситуация беспрецедентная, сейчас проводится ручная сверка и проверка каждого факта голосования. Это кропотливый процесс, который займет достаточное время.

Специалистам предстоит проверить каждый номер телефона, с которого отдавали голоса за конкурсантов.

- И тут не только номера телефонов, - добавляет Кирилл. - Все платформы во время работы записывают большое количество технической информации, которая позволяет в дальнейшем проверять факт подлинности всех записей по цепочке. Цепочка от абонента до того, что вы видите в эфире, очень сложная. Она проходит через несколько фирм. И по факту каждого голоса у нас большое количество информации. Мы сейчас работаем с компанией Group-IB над проверкой. Еще раз скажу, ситуация беспрецедентная.

Разрыв в голосах у Микеллы Абрамовой и ее конкурентов достиг фантастических цифр, которых в шоу еще не было. Фото: Максим Ли

В самой компании свое вмешательство отрицают.

- Мы технические не могли вмешаться, - разводит руками Горыня. - Суть платформы в том, что весь трафик со всех операторов агрегируется в одном месте и дальше поступает в режиме реального времени на студию «1 канала», где вы все можете видеть в прямом эфире.

К слову, хакеры к результату голосования, по словам сотрудников компании, отношения не имеют.

- Никакой подозрительности активности во время голосования нами замечено не было, - поясняют в «СМС сервисах». – В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDOS или иным хакерским атакам. Звонки и смс-сообщения были получены от операторов связи, чья деятельность регламентируется законом, в том числе от ПАО «МегаФон», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Ростелеком» и других.

Результаты голосования всех удивили Фото: Первый канал

Сам первый канал не мог повлиять на результаты?

- Мы предоставляли предварительные данные, они соответствуют тому, что все увидели в прямом эфире. Поэтому ответ очевидный. Не мог, - заявил Кирилл Горыня.

- Вы сами как считает, что случилось, просто девочка популярна?

- Я не знаю, честно. Я не компетентен отвечать на такие вопросы.

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В компании предлагают дождаться итогов проверки.

- Детальный отчет и статистика голосования переданы в АО «Первый Канал» для изучения, - рассказывают в «СМС сервисах». - С сегодняшнего дня к аудиту результатов голосования подключается компания Group-IB. Наша компания предоставит все необходимые для анализа данные и доступ ко всем задействованным в ходе голосования информационным системам. Мы проводим собственный анализ на предмет выявления аномалий в разрезе операторов связи, регионов из которых приходили голоса, а также других технических факторов, позволяющих выявить злоупотребления.

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