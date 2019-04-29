Майские праздники 2019 в Санкт-Петербурге: демонстрация, перекрытие улиц и погода

Петербуржцев ждут длинные майские выходные – целых пять дней! В День весны и труда традиционно в центре города пройдет шествие, в котором примут участие политические партии и профсоюзы. Начнут собираться шумные и красочные колонны с флагами, шарами и лозунгами в районе Невского, 73-75 в 10 утра. А затем двинутся в сторону Дворцовой площади. Там в 11:30 начнется праздничная программа – официальное поздравление горожан, концерт и конкурсы.

ТРАНСПОРТ

Первомайская демонстрация, конечно, скажется на дорогах в центре города. Ежегодно в праздничный день для автомобилистов закрывают проезд по центру Петербурга. Уже известно, что в первой половине дня нельзя будет проехать по Невскому от площади Восстания до Адмиралтейского проспекта. Перекрывают обычно и Лиговский проспект от улицы Некрасова до площади Восстания и Садовую улицу от Невского до набережной Мойки. Кроме того, нельзя будет проехать по Большой морской, Манежной площади. А на Исаакиевской площади по традиции после шествия пройдет митинг.

Поскольку 1 мая Северная столица готовит разные массовые мероприятия, метро будет работать круглосуточно. В ночь на 2 мая добраться домой можно будет и после полуночи – закрывать подземку не станут.

Из-за первомайской демонстрации в центре города перекроют улицы.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО С ПОГОДОЙ?

К сожалению, погода в Петербурге на майские не порадует. После жаркой недели в конце апреля праздничные дни покажутся действительно холодными. Столбик термометра скакнул вниз уже в воскресенье, 28 апреля. И судя по всему ближайшую неделю ситуация не изменится. Один из самых теплых дней выпадет как раз на 1 мая. В среду не ожидается дождей, синоптики обещают солнце, а температура воздуха днем может составить +15 градусов.

Погода в Петербурге на майские праздники не порадует теплом.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато уже в четверг, 2 мая, напомнят о себе осадки. Дожди могут омрачить прогулки, выезды на природу и шашлыки. И если во второй выходной день температура еще может продержаться в районе +14 градусов, то уже в оставшиеся дни будет холодно. В пятницу, субботу и воскресенье столбик термометра едва ли поднимется выше +10. Скорее всего не увидят петербуржцы и ясного солнца: синоптики обещают конец недели пасмурным. Вместе с облачностью в городе будут появляться дожди и не исключены даже первые весенние грозы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Петербурге продолжают готовиться к параду Победы. Еще одна тренировка с военной техникой пройдет на Дворцовой площади перед праздниками – 30 апреля в 16:00. А на 10 утра 7 мая запланирована самая масштабная репетиция – генеральная. В эти дни автомобильное движение в центре города тоже будет затруднено. Так, с 15:00 до 17:00 30 апреля перекроют проезд по Невскому от Садовой улицы до Дворцового проезда, по самому проезду, а также по Адмиралтейскому проспекту от Гороховой до Невского и по Адмиралтейской набережной. По этим же улицам нельзя будет проехать 7 мая с 9:00 до 13:00.

В аналогичное время в эти два дня не пропустят транспорт и автомобили по нечетной стороне набережной Мойки от Невского до Мошкова переулка, а также по четной – от Невского до дома №22. Перекрыта будет Милионная улица, Певческий проезд, набережная Зимней канавки и Дворцовая набережная Дворцового до Троицкого мостов.

Кстати, 6 мая можно будет посмотреть еще одну репетицию сводного оркестрового батальона. Музыканты выйдут на Дворцовую в 10:00.