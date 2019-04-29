2019-04-29T15:53:09+03:00
Спорт

Президент баскетбольного клуба «Спартак», отец волейболистки Ирины Фетисовой: У моей дочери уникальная «чуйка» на мячи

Родители одной из самых известных и красивых спортсменок мира рассказывают, как привели дочь в поле
Борис ХОДОРОВСКИЙ
Поделиться:
Ирина на поле настоящий воин, даже против команды, в которой началась ее карьера Фото: Всероссийская федерация волейболаИрина на поле настоящий воин, даже против команды, в которой началась ее карьера Фото: Всероссийская федерация волейбола
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 апреля, в Академии волейбола Вячеслава Платонова пройдет второй четвертьфинальный матч серии плей-офф чемпионата России среди женщин. «Ленинградка» встречается с бессменным чемпионом России - московским «Динамо». Есть в этой команде и представительница Петербурга: Ирина Фетисова, которая, кроме побед в чемпионате страны, еще и чемпионка Европы в составе сборной России. А еще Фетисова - продолжательница семейных спортивных традиций.

СУДЬБУ РЕШИЛ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР

Любой комментатор матчей «Динамо» или сборной России обязательно упоминает о том, что родилась Ирина Фетисова в испанском Вальядолиде, где ее отец, известный баскетболист, Андрей Фетисов, выступал за местный «Форум». Кстати, далеко не все знают, что и Юлия Фетисова, мама Ирины, в юности подавала большие надежды в баскетболе. И лишь когда вышла замуж, то услышала от главы семьи: «Мне нужна жена, а не спортсменка».

Как же так получилось, что их дочь сейчас блистает не на баскетбольной, а на волейбольной площадке? С этим вопросом «Комсомольская правда в Петербурге» обратилась к маме спортсменки.

- Ира начинала заниматься баскетболом в Калининской спортшколе у очень хорошего тренера, - рассказала Юлия Фетисова. - Мы бы, конечно, отдали Иришку известным в нашем городе баскетбольным тренерам, супругам Тржескал, но они тогда работали с другим возрастом. Дочка занималась рисованием и танцами. Могла вообще пройти мимо спортивной карьеры, но этому помешала Нина Курова, в прошлом известная баскетболистка ленинградского «Спартака». Она просто настояла на том, чтобы наша дочка продолжала заниматься спортом, а потом Анатолий Штейнбок, который в свое время пригласил моего будущего мужа из Душанбе в Ленинград, посоветовал волейбольного тренера Нину Тхаркахову. Отдавали Иру не конкретно в волейбол, а просто великолепному детскому тренеру.

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Приглашение из Америки

О профессиональной карьере для ребенка родители поначалу не думали. Только Ирине повезло: на всех стадиях обучения у нее были первоклассные наставники. В «Ленинградку» президент и главный тренер клуба Александр Кашин пригласил из «Уралочки» Валерия Юрьева, через руки которого прошли все звезды команды российского волейбола. А уже Юрьев после работы с Фетисовой рекомендовал ее в «Заречье-Одинцово» - на тот момент одну из сильнейших команд России. Кстати, начаться волейбольная карьеры Ирины Фетисовой могла вдали от нашей страны.

В свое время Андрей Фетисов уехал из России, где баскетбол находился в упадке, в Испанию.

- Нас с Андреем настойчиво уговаривали отправить дочку учиться в Америку, - открыла один из семейных секретов Юлия. - Увидев Ирину на детском турнире, менеджер местного университета звонил ежедневно. Предлагал даже нам с мужем посетить США, посмотреть, какие условия для жизни и учебы будут у дочери. Почему не согласились? Если бы у Иры были братья или сестры, возможно, мы бы и решились на такое. Но она у нас одна, и мы ее за океан не отпустили. Даже не рассматривали этот вариант.

Единая гордость с разных трибун

Да и сама Ирина в свои 24 пока не рассматривает предложения из других стран. Из подмосковной команды она перешла в московское «Динамо». По словам Юлии Фетисовой, когда речь шла о выборе клуба, Ирина всегда прислушивалась к советам родителей. Правда, сейчас ей советы уже не нужны.

- Она очень самостоятельный, ответственный и мудрый человек. Иногда сама удивляюсь, когда слушаю ее рассуждения, - с гордостью отметила в беседе с корреспондентом «КП в Петербурге» ее мама.

Спортсменка, чемпионка, настоящая красавица, да еще и свободная Фото: СОЦСЕТИ

Спортсменка, чемпионка, настоящая красавица, да еще и свободнаяФото: СОЦСЕТИ

Столичный клуб в последние годы неизменно выигрывает чемпионаты страны, а Фетисова - один из лидеров бело-голубых. Болельщики со стажем, которые помнят игру Андрея Фетисова, подмечают, что прыжок у нее точь-в-точь такой, как у папы.

- И руки такие же, как у меня! - подтвердил нынешний президент баскетбольного клуба «Спартак». - А самое главное - у нее есть «чуйка», когда нужно доставать мячи. Знает, когда нужно выпрыгнуть. Скорее даже вытянуться.

Подтвердила это и Юлия:

- Ира - на сто процентов папина дочка. Просто вижу в ней молодого Андрея. Когда мы жили в Испании, наши друзья, глядя на маленькую Ирочку, говорили: «Еще один Андрюша идет!» А ей было полтора годика.

Семь лет назад баскетбольная семья Фетисовых распалась. Матчи с участием дочери Андрей и Юлия смотрят с новыми спутниками жизни с разных трибун. И лишь гордость за дочь (причем не только за ее спортивные успехи) у них общая.

Жаль только, что волейболистки из спортивных семей продолжают уезжать из Петербурга. Но это уже другая история.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Ягудин об уральском фигуристе Максиме Ковтуне: «Молодец, что не стал сидеть на балансе налогоплательщиков»
Знаменитый спортсмен Алексей Ягудин рассказал «Комсомолке», почему карьера молодого спортсмена не удалась, как он проводит свободное время и за что полюбил сцену так же, как лед
Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Ворону спасли из водосточной трубы на Садовой улице
Мстительный петербуржец выкладывал пикантные фото своей бывшей жены в соцсетях
«Велогород» начнет работу с 1 мая 2019 года
Офицер, раненый при взрыве в академии Можайского, вышел из больницы
Водитель сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу с родителями в центре Петербурга
Против 41-летнего мигранта завели дело за секс с 13-летней школьницей
«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электричества, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей
Петербуржец получил условный срок за целую теплицу конопли
7, 8 и 9 мая ветераны смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно
В ночь с 1 на 2 мая метро будет работать без перерывов
В строящемся ЖК «Приморский квартал» на Коломяжском проспекте возник пожар
Счетная палата нашла нарушения на 233 миллиона рублей при строительстве «Новокрестовской» и «Беговой»
Прокуратуру возмутили водительские медсправки, которые свободно продаются в интернете
Петербургский предприниматель пойдет под суд за мошенничество с рабочими местами для инвалидов на 7,5 миллионов
В Купчино пять маршрутов троллейбусов изменят маршрут из-за шествия в честь Дня победы
Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» стал самым посещаемым в 26 туре Российской премьер-лиги
Две «малознакомые» девушки похитили у петербуржца икону XVII века за три миллиона рублей
В Петербурге снесли работавший в блокаду хлебозавод «Красный пекарь»
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно и прохладно