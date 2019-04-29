Президент баскетбольного клуба «Спартак», отец волейболистки Ирины Фетисовой: У моей дочери уникальная «чуйка» на мячи

Сегодня, 6 апреля, в Академии волейбола Вячеслава Платонова пройдет второй четвертьфинальный матч серии плей-офф чемпионата России среди женщин. «Ленинградка» встречается с бессменным чемпионом России - московским «Динамо». Есть в этой команде и представительница Петербурга: Ирина Фетисова, которая, кроме побед в чемпионате страны, еще и чемпионка Европы в составе сборной России. А еще Фетисова - продолжательница семейных спортивных традиций.

СУДЬБУ РЕШИЛ ХОРОШИЙ ТРЕНЕР

Любой комментатор матчей «Динамо» или сборной России обязательно упоминает о том, что родилась Ирина Фетисова в испанском Вальядолиде, где ее отец, известный баскетболист, Андрей Фетисов, выступал за местный «Форум». Кстати, далеко не все знают, что и Юлия Фетисова, мама Ирины, в юности подавала большие надежды в баскетболе. И лишь когда вышла замуж, то услышала от главы семьи: «Мне нужна жена, а не спортсменка».

Как же так получилось, что их дочь сейчас блистает не на баскетбольной, а на волейбольной площадке? С этим вопросом «Комсомольская правда в Петербурге» обратилась к маме спортсменки.

- Ира начинала заниматься баскетболом в Калининской спортшколе у очень хорошего тренера, - рассказала Юлия Фетисова. - Мы бы, конечно, отдали Иришку известным в нашем городе баскетбольным тренерам, супругам Тржескал, но они тогда работали с другим возрастом. Дочка занималась рисованием и танцами. Могла вообще пройти мимо спортивной карьеры, но этому помешала Нина Курова, в прошлом известная баскетболистка ленинградского «Спартака». Она просто настояла на том, чтобы наша дочка продолжала заниматься спортом, а потом Анатолий Штейнбок, который в свое время пригласил моего будущего мужа из Душанбе в Ленинград, посоветовал волейбольного тренера Нину Тхаркахову. Отдавали Иру не конкретно в волейбол, а просто великолепному детскому тренеру.

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Приглашение из Америки

О профессиональной карьере для ребенка родители поначалу не думали. Только Ирине повезло: на всех стадиях обучения у нее были первоклассные наставники. В «Ленинградку» президент и главный тренер клуба Александр Кашин пригласил из «Уралочки» Валерия Юрьева, через руки которого прошли все звезды команды российского волейбола. А уже Юрьев после работы с Фетисовой рекомендовал ее в «Заречье-Одинцово» - на тот момент одну из сильнейших команд России. Кстати, начаться волейбольная карьеры Ирины Фетисовой могла вдали от нашей страны.

В свое время Андрей Фетисов уехал из России, где баскетбол находился в упадке, в Испанию.

- Нас с Андреем настойчиво уговаривали отправить дочку учиться в Америку, - открыла один из семейных секретов Юлия. - Увидев Ирину на детском турнире, менеджер местного университета звонил ежедневно. Предлагал даже нам с мужем посетить США, посмотреть, какие условия для жизни и учебы будут у дочери. Почему не согласились? Если бы у Иры были братья или сестры, возможно, мы бы и решились на такое. Но она у нас одна, и мы ее за океан не отпустили. Даже не рассматривали этот вариант.

Единая гордость с разных трибун

Да и сама Ирина в свои 24 пока не рассматривает предложения из других стран. Из подмосковной команды она перешла в московское «Динамо». По словам Юлии Фетисовой, когда речь шла о выборе клуба, Ирина всегда прислушивалась к советам родителей. Правда, сейчас ей советы уже не нужны.

- Она очень самостоятельный, ответственный и мудрый человек. Иногда сама удивляюсь, когда слушаю ее рассуждения, - с гордостью отметила в беседе с корреспондентом «КП в Петербурге» ее мама.

Спортсменка, чемпионка, настоящая красавица, да еще и свободнаяФото: СОЦСЕТИ

Столичный клуб в последние годы неизменно выигрывает чемпионаты страны, а Фетисова - один из лидеров бело-голубых. Болельщики со стажем, которые помнят игру Андрея Фетисова, подмечают, что прыжок у нее точь-в-точь такой, как у папы.

- И руки такие же, как у меня! - подтвердил нынешний президент баскетбольного клуба «Спартак». - А самое главное - у нее есть «чуйка», когда нужно доставать мячи. Знает, когда нужно выпрыгнуть. Скорее даже вытянуться.

Подтвердила это и Юлия:

- Ира - на сто процентов папина дочка. Просто вижу в ней молодого Андрея. Когда мы жили в Испании, наши друзья, глядя на маленькую Ирочку, говорили: «Еще один Андрюша идет!» А ей было полтора годика.

Семь лет назад баскетбольная семья Фетисовых распалась. Матчи с участием дочери Андрей и Юлия смотрят с новыми спутниками жизни с разных трибун. И лишь гордость за дочь (причем не только за ее спортивные успехи) у них общая.

Жаль только, что волейболистки из спортивных семей продолжают уезжать из Петербурга. Но это уже другая история.