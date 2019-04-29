Каратистки, юмористки, хоккеистки и просто красавицы: Кто такие жены игроков СКА

Короля, как известно, играет свита. А королей хоккея часто играют их вторые половинки. Тем более когда они - оригинальные и нестандартные. А ведь на самом деле, чем занимаются жены игроков петербургского хоккейного клуба СКА? Мало кому известно, а «Комсомолка» разузнала.

Елена «Тайсон» Белова, жена защитника Антона Белова

Елена «Тайсон» БеловаФото: СОЦСЕТИ

Ник-нейм «Тайсон» почти все объясняет об этой яркой блондинке. В 12 лет одноклассники дали ей прозвище в честь знаменитого американского боксера за ее безграничную любовь к этому виду спорта. Бокс и прочие бойцовские дисциплины - ее главное увлечение в жизни. Но не единственное.

Пока Лена жила в своем родном Омске, выступала в КВН. У нее высшее медицинское образование - дерматовенеролог. До знакомства с мужем она хоккеем не увлекалась и даже не смотрела матчи по телевизору. Кроме единоборств, занималась легкой атлетикой. Лишь знакомство с Антоном изменило ее жизненную позицию. Сейчас Елена с удовольствием сама гоняет шайбу. В Петербурге собрала женскую хоккейную любительскую команду RedRocket («Красная ракета»), где капитанит. На гала-матчах даже выходит на лед в одной пятерке со своим мужем и забрасывает шайбы. Но и единоборства не забросила. Получила синий пояс по джиу-джитсу. И, самое главное, исполнила свою мечту - создала бойцовский клуб FightFabrika, то есть бойцовская фабрика. Под одной крышей там учат многим видам единоборств: боксу, тхэквондо, джиу-джитсу, дзюдо…

Елена, Белый Тайсон, знакома со многими звездами Октагона, в том числе с Хабибом Нурмагомедовым. Летом в ее клубе готовились в предсезонку хоккеисты Артемий Панарин и Евгений Малкин.

Также у Беловых есть еще один успешный семейный бизнес - медицинский центр «7 докторов». Кроме того, Лена участвует во многих благотворительных проектах, поддерживая ребятишек из детских домов. И как-то все успевает…

Ну и муж с детьми для нее, конечно, на первом месте. К дочке Таисии, которая уже много лет занимается художественной гимнастикой, в декабре прошлого года добавился сын Лев.

Евгения Тихонова, жена нападающего Виктора Тихонова

Евгения ТихоноваФото: СОЦСЕТИ

Вторая половинка Виктора Тихонова умеет хорошо играть в хоккей, слушает металл и прочий хард-рок, рисует по ночам смешные картинки, воспитывает двоих детей, мужа и кота. Не любит ходить на каблуках и одеваться «гламурненько». Легко вписывается в любые авантюры, с удовольствием выясняет отношения с мужем, причем на ринге.

Кстати, об авантюрах: только в этом сезоне она успела исполнить две роли. В костюме символа команды СКА Коня-Огня вышла на лед в предматчевом шоу в Ледовом, и этого никто не заметил. Затем попробовала себя в роли тележурналистки, взяв в перерыве одного из матчей интервью у своего мужа.

Кстати, познакомились молодые люди в Америке. Виктор, чей отец и дед были знаменитыми тренерами, выступал там за клуб НХЛ «Аризона». А Женя училась в университете. За океан ее родители-ученые эмигрировали из Белоруссии, когда она была подростком.

С детства девочка мечтала стать хоккеисткой, но ее отдали в балет. Затем пришло увлечение восточными единоборствами: тайский бокс, крав мага, джиу-джитсу, немножко самбо. И все-таки стала заниматься и хоккеем.

Мария Плотникова, жена нападающего Сергея Плотникова

Мария ПлотниковаФото: СОЦСЕТИ

Мария частенько попадает в рейтинг самых красивых жен хоккеистов планеты. Как и Сергей, она родилась и выросла в Хабаровске, где получила высшее образование. По специальности Мария маркетолог.

После окончания университета красотка отправилась вместе с любимым в Ярославль, где он играл за местный «Локомотив». Потом был вояж в Америку («Питтсбург» и «Аризона»), а уже оттуда путешествие в Петербург.

Марии, естественно, пришлось постоянно привыкать к новым местам, знакомиться с новыми людьми, но, как она отмечает в социальных сетях, для нее это не проблема.

Маша старается не пропускать матчей мужа. Когда не может отправиться за ним, болеет за Сергея из дома. Любит животных, макароны и сериал «Секс в большом городе». И еще отличается отличным, чисто одесским чувством юмора. Совсем недавно, 25 марта, у пары появился первенец.

Марина Гусева, жена нападающего Никиты Гусева

Марина ГусеваФото: СОЦСЕТИ

Герой Олимпиады-2018 Никита Гусев своей красивой улыбкой покорил не одно дамское сердце. Но поклонницам давно не на что надеяться. Своей женой спортсмен выбрал красавицу Марину, а в июне 2017-го семья чемпиона стала полной после появления на свет первенца. Супруга родила ему девочку, которую назвали Вероникой.

Марина активная и позитивная. В молодости успела попробовать себя в роли диджея. Сейчас у нее собственный бизнес в салонах красоты.

«Всегда хотела такую работу, чтобы можно было самой планировать свою занятость. Так и случилось. Вот уже более десяти лет я работаю в бьюти-сфере. Кайфую от того, что делаю, и в моей жизни это еще одна сфера реализации творческих порывов», - как-то написала Марина в своем Твиттере.

Не боится даже вступать в битвы с такими монстрами, как ЖКХ. Когда Никита еще выступал в ханты-мансийской «Югре», в городе решили не убирать снег с крыш, и лавина сошла на автомобиль Гусевых. Чтобы выбить деньги, Марине с мужем пришлось идти в суд. И дело они выиграли.

Ну а вскоре семейству Гусевых придется обживаться в Америке. Правда, Марина призналась, что после Хабаровска и Ханты-Мансийска ей уже ничего не страшно.

Валерия Кетова, жена нападающего СКА Евгения Кетова

Валерия КетоваФото: СОЦСЕТИ

Капитан команды познакомился со своей супругой очень давно - вместе они уже одиннадцать лет. Встречаться начали, когда хоккеист еще играл за тольяттинскую «Ладу».

Теперь у них по нынешним меркам большая семья:подрастают трое сыновей. Самому старшему Николе - десять лет, Платону - шесть, а Владимиру - три года. При этом, как честно признается Евгений, все хлопоты по «обслуживанию» четырех мужиков ложатся на супругу.

При этом у Леры еще хватает времени и самой заниматься хоккеем в команде жен-хоккеистов СКА. К слову, в детстве она занималась фигурным катанием, но хоккейные коньки - это совсем другое. Кетова рассказывала, что разгоняться у нее получалось хорошо, а вот с торможением дело долго не ладилось, поэтому часто происходили столкновения с другими девчонками. Но сейчас катается отменно.