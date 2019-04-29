«Алые паруса» 2019 в Петербурге пройдут 23 июня

Одно из самых главных событий для выпускников школ всей страны – это день, когда они все вместе отмечают окончание детства и переход во взрослую жизнь. И где как не в Северной столице в честь этого происходит самый грандиозный и полномасштабный праздник, полный красоты, ярких впечатлений и сказочных событий. «Алые паруса» 2019 в Петербурге в этот раз состоится 23 июня.

- По традиции главный праздник выпускников пройдет на Дворцовой площади, а также на Дворцовой набережной. Праздничные мероприятия развернутся еще и на Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова, - сообщили в Смольном.

«Алые паруса» - это незабываемое зрелище. Помимо праздничных концертов, песен, танцев и веселья, самым главным событием этой сказочной ночи станут долгожданные корабли с ярко красными парусами, которые величественно пройдут по ночной Неве в освещении огней. Вид, который по настоящему завораживает.

Обычно «Алые паруса» в Петербурге посещают не только местные выпускники. Посмотреть на воплощение сказки приезжают люди со всей страны. Предполагается, что в 2019 году в празднике примут участие более 33 тысяч выпускников петербургских школ и более 1,5 миллионов горожан и гостей Петербурга.

Праздник «Алые паруса» состоится в ночь с 23 на 24 июня 2019 года с 22.00 до 04.00.