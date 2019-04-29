2019-04-29T19:56:41+03:00
Общество

В Петербурге врачи оставили труп во дворе, где играли дети

Тело мертвого мужчины около трех часов пролежало на скамейке
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Дети в Петербурге несколько часов играли рядом с трупом, который оставили врачиДети в Петербурге несколько часов играли рядом с трупом, который оставили врачиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Солнечным весенним днем в понедельник, 29 апреля, в Кировском районе Петербурга разносился радостный звонкий детский смех. Во дворе дома 77 по проспекту Стачек ребята бегали на спортивной площадке, гоняя от ворот до ворот мяч, играли в классики, бегали по газону, собирая первые весенние цветы. В целом, радовались жизни. Однако, при всем этом торжестве жизни, рядом с детьми в том же дворе на скамейке лежал хладный труп. Тело мертвого человека никого не смущало и никто не спешил его забирать.

В Петербурге дети несколько часов играли рядом с трупом на скамейке .

- Дети больше часа играли рядом с трупом на скамейке, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, бездыханное тело мужчины, лежащего на скамейке, было обнаружено еще утром в понедельник. Прохожие вызвали скорую, врачи приехали, осмотрели тело, констатировали смерть, развернулись и уехали. В целом, ничего удивительного, скорая и не должна забирать трупы.

Однако после их отъезда «труповозка» не забирала мертвое тело еще около трех часов.

В сети появилось видео резвящихся детей, который бегают рядом с накрытым мертвецом. По всей видимости, они даже не понимали, что человек рядом с ними на скамейке не спит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцы жалуются на загрязнение Орловского карьера в Коломягах
«Газпром теплоэнерго Вологда» установит общедомовые приборы учета в многоквартирных домах Череповца
В массовом ДТП на проспекте Славы пострадал 10-летний ребенок
20-летний петербуржец нашел снаряд времен ВОВ и остался без руки
Ворону спасли из водосточной трубы на Садовой улице
Мстительный петербуржец выкладывал пикантные фото своей бывшей жены в соцсетях
«Велогород» начнет работу с 1 мая 2019 года
Офицер, раненый при взрыве в академии Можайского, вышел из больницы
Водитель сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу с родителями в центре Петербурга
Против 41-летнего мигранта завели дело за секс с 13-летней школьницей
«Водоканал» расторгает договор с поставщиком электричества, которому переплатил 1,78 миллиарда рублей
Петербуржец получил условный срок за целую теплицу конопли
7, 8 и 9 мая ветераны смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно
В ночь с 1 на 2 мая метро будет работать без перерывов
В строящемся ЖК «Приморский квартал» на Коломяжском проспекте возник пожар
Счетная палата нашла нарушения на 233 миллиона рублей при строительстве «Новокрестовской» и «Беговой»
Прокуратуру возмутили водительские медсправки, которые свободно продаются в интернете
Петербургский предприниматель пойдет под суд за мошенничество с рабочими местами для инвалидов на 7,5 миллионов
В Купчино пять маршрутов троллейбусов изменят маршрут из-за шествия в честь Дня победы
Матч «Зенита» с «Крыльями Советов» стал самым посещаемым в 26 туре Российской премьер-лиги
Две «малознакомые» девушки похитили у петербуржца икону XVII века за три миллиона рублей
В Петербурге снесли работавший в блокаду хлебозавод «Красный пекарь»
Прогноз погоды на 29 апреля в Санкт-Петербурге: Солнечно и прохладно