В Петербурге врачи оставили труп во дворе, где играли дети

Солнечным весенним днем в понедельник, 29 апреля, в Кировском районе Петербурга разносился радостный звонкий детский смех. Во дворе дома 77 по проспекту Стачек ребята бегали на спортивной площадке, гоняя от ворот до ворот мяч, играли в классики, бегали по газону, собирая первые весенние цветы. В целом, радовались жизни. Однако, при всем этом торжестве жизни, рядом с детьми в том же дворе на скамейке лежал хладный труп. Тело мертвого человека никого не смущало и никто не спешил его забирать.

В Петербурге дети несколько часов играли рядом с трупом на скамейке .

- Дети больше часа играли рядом с трупом на скамейке, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, бездыханное тело мужчины, лежащего на скамейке, было обнаружено еще утром в понедельник. Прохожие вызвали скорую, врачи приехали, осмотрели тело, констатировали смерть, развернулись и уехали. В целом, ничего удивительного, скорая и не должна забирать трупы.

Однако после их отъезда «труповозка» не забирала мертвое тело еще около трех часов.

В сети появилось видео резвящихся детей, который бегают рядом с накрытым мертвецом. По всей видимости, они даже не понимали, что человек рядом с ними на скамейке не спит.