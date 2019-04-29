Работа метро на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: Поезда будут ходить всю ночь

День Победы в Петербурге будет праздноваться с большим размахом. В этом году вся страна отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Петербуржцы отправятся наблюдать за торжественным парадом военных и боевой техники, примут участие в акции Бессмертный полк, а в заключении вечера насладятся яркими залпами праздничного салюта. Работа метро на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге позволит горожанам не беспокоиться о времени и участвовать в народных гуляниях хоть всю ночь.

Однако в связи с праздничной программой петербургский метрополитен изменит режим работы станций 9 мая 2019 года. Для того, чтобы не оказаться в неудобной ситуации, «КП-Петербург» подготовила график работы подземки:

Адмиралтейская с 8-30 до 11-30 и с 20-00 до 0-00 – работает только на выход;

Площадь Александра Невского с 14-00 до 15-25 – работает только на выход;

Площадь Восстания с 14-30 до 15-30 – работает только на выход;

Маяковская с 14-30 до 15-30 - закрыта для входа и выхода пассажиров, остановка поездов на станции для посадки и высадки пассажиров запрещена, пересадка между линиями не осуществляется;

Невский проспект выход на накал Грибоедова - с 9-00 до 22-00 – работает только на выход, с 22-00 до 5-36 10.05.2019 - закрыт для входа и выхода пассажиров.

Также специально для жителей и гостей города Петербургский метрополитен будет работать с 9 на 10 мая 2019 года ночью. Движение поездов будет осуществляться с 1 ночи до 5 часов утра.