Стражи ленинградского неба: Когда не стало мужчин, в МПВО призвали женщин

ПЕРВОЕ ВОЕННОЕ ЛЕТО

Разработка МПВО, или Местной противовоздушной обороны, началась с постановления Совета народных комиссаров 1932 года. К началу Великой Отечественной войны всесоюзная система МПВО подошла, подготовленная советско-финской войной. В Ленинграде уже развернули 143 стационарных медпункта и организовали 1 117 бомбоубежищ, обучили около 133 000 бойцов МПВО (из них свыше 14 000 – в участковых командах, 45 000 – на объектах, 20 000 – в формированиях служб, 49 000 – в группах самозащиты, 3 000 – в дружинах Красного Креста) и просветили население в вопросах противовоздушной и противохимической защиты.

Пожарный пост на крыше Эрмитажа. Апрель 1943-го. Пересъемка: Тимур ХАНОВ

22 июня 1941-го в 03:00 прошел сбор личного состава штабов МПВО Ленинграда. А с 10:00 под видом учений закипела работа. На крышах и чердаках жилых и производственных зданий установили круглосуточные дежурства, начали формировать группы самозащиты (к августу в них состояло около 90 000 человек).

27 июня обнародовали приказ, согласно которому нужно было в кратчайшие сроки достроить убежища и укрытия, подготовить медицинские учреждения к работе в военное время, обеспечить светомаскировку всех зданий.

345 человек личного состава МПВО были убиты, умерли от ран или погибли при выполнении заданий. В 10 раз больше погибло от голода.Фото: Артем КИЛЬКИН

2 июля СНК ввел всеобщую обязательную подготовку к ПВО, а мужчин от 16 до 60 лет и женщин от 18 до 50 обязал состоять в группах самозащиты. На предприятиях и в учреждениях такие группы формировали из расчета 15 человек на 100-300 служащих, в жилых домах – по группе на 200-500 человек.

Под бомбоубежища приспосабливали подвалы, и к декабрю их число выросло в 3,5 раза. Одновременно в убежищах могли укрыться полтора миллиона человек, то есть все, кто во время воздушных тревог не участвовал в защите города.

На плечи бойцов МПВО легли все заботы о Ленинграде.Фото: Артем КИЛЬКИН

Золотые шпили и купола городских доминант – Исаакия, Адмиралтейская, Петропавловки – маскировали, в последствии и с помощью аэростатов. «Камуфляж» был столь удачным, что все 56 наиболее важных объектов Ленинграда выстояли. Параллельно, с середины июля, на подступах к Ленинграду стали строить оборонительные сооружения – минные заграждения, противотанковые рвы.

Конец первого военного лета Ленинград переживал в тревоге: вахты на наблюдательных вышках одновременно несли по 800 наблюдателей, около 60 000 бойцов команд объектов и групп самозащиты были в полной боеготовности. Всего к 1 сентября в МПВО Ленинграда насчитывалось 215 000 человек.

«ЖЕНСКАЯ» АРМИЯ

6 сентября 1941-го. На Ленинград сбросили первые авиабомбы. К концу года обстрелы станут ежедневными. За это время бойцы МПВО потушили 12 000 возгораний из-за бомб и снарядов и спасли из-под завалов 3 260 человек. С наступлением страшных холода и голода в их привычный распорядок вошли еще две обязанности – подбирать истощенных, чтобы на санях довезти их до ближайших больниц, и умерших, чтобы похоронить в братских могилах. На улицах дежурили группами по четыре человека.

Воздушное ограждение ленинградского неба. Пересъемка: Тимур ХАНОВ

К концу скорбной зимы большинство мужчин-бойцов МПВО погибло либо попало на фронт. Заменить их было некем, кроме как женщинами. Весной 1942-го призвали ленинградок от 18 до 35 лет, из которых сформировали 80 процентов личного состава. Город оказался под защитой 16-тысячной «женской» армии из 35 батальонов.

На женские плечи легли не только круглосуточные дежурства, но и, по сути, все заботы о Ленинграде. «Хозяйками города» девушек в ватниках называли не зря: они и завалы разбирали, и погибших хоронили, и лекарства раздавали, и дрова заготавливали, и инженерные сети чинили. К их помощи прибегали в любых ситуациях.

Уже 23 июня 1941-го развернули посты МПВО.Фото: Артем КИЛЬКИН

В каждом подразделении были пожарная, саперная, дегазационная, аварийно-восстановительная и медико-санитарная роты и взвод управления, состоящий из наземных постов, смотровых площадок, связистов. Встречались и ветеринарные роты.

С прорывом блокады 18 января 1943-го служба «хозяек города» не закончилась: Ленинград продолжали осыпать огнем. Только в сентябре на берегах Невы разорвалось 11 394 снаряда. Как раз в то время на фасадах появились надписи «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!», тогда их сделали 1 300.

Заградительные аэростаты были лишь частью работы стражей ленинградского неба. Пересъемка: Тимур ХАНОВ

Даже 27 января 1944-го, когда Ленинград полностью освободили от блокады и 24 салютными залпами прогремели 324 орудия, девушки продолжали работать во благо города. Три сводных полка восстановили 200 километров железнодорожных путей, 15 стальных и 17 деревянных мостов.

А в апреле 1944-го первый батальон выехал на разминирование освобожденных от фашистов районов – Красного Села, Петергофа, Пушкина, Стрельны. Женскими руками от мин, снарядов и гранат очистили почти 70 000 гектаров.

2 ноября 1944-го МПВО Ленинграда наградили орденом Красного Знамени. 6 декабря 1944-го МПВО Ленинграда вручили Боевое Знамя.

КОНКРЕТНО

Из 872 дней блокады Ленинград обстреливали 611. За это время в городе объявили 649 воздушных тревог и сбросили на него 148 478 снарядов, 4 638 фугасных бомб и 102 520 «зажигалок».

ЧТО СДЕЛАЛИ:

– отремонтировали 2 118 жилых домов, 24 лечебных учреждения, 81 школу, 288 общественных зданий;

– обнаружили, обезвредили и уничтожили 7 000 000 взрывоопасных предметов;

– помогли 33 782 ленинградцам, разобрали 6 554 завала, из-под них спасли 3 968 человек и извлекли 2 255 трупов;

– похоронили 318 000 человек;

– построили и починили 1 300 защитных сооружений;

– разобрали на дрова 1 400 деревянных домов, заготовили 548 000 кубометров дров;

– ликвидировали 1 152 крупных пожара и 16 000 возгораний.

КАКОЙ ЦЕНОЙ:

– 345 человек личного состава МПВО были убиты, умерли от ран или погибли при выполнении заданий;

– 454 человека ранены;

– 320 человек пропали без вести;

– 3 458 человек умерли от дистрофии.

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