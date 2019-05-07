«Шли на минные поля и не знали, вернемся ли»: Девушки МПВО очищали пригороды от мин и на руках выносили раненых

МИНУТА ДО ОБРУШЕНИЯ

Девушки-герои были в МПВО всех районов города: в войну быть героем стало обычным делом. Анастасия Яковлева из 334-го батальона зимой 1941-1942 годов лично разыскала и пристроила в детские дома 15 беспризорников и больных детей. В больницы за годы блокады она доставила больше сотни человек.

Шура Смирнова из 333-го батальона Куйбышевского района работала под непрерывным артиллерийским огнем 17 июля 1943-го. Девушка трижды входила в очаги поражения. Из-под завалов одного из домов она достала и вынесла тяжелораненую женщину, а затем оказала ей первую помощь.

Пост наблюдения на крыше здания Главного штаба. Фото: Г. Чернов. Пересъемка: Тимур ХАНОВ

А однажды Шура вынесла раненую ленинградку из развалин пятиэтажного ветхого дома, в который попала бомба: верхний этаж повис на обнаженных балках, а женщина лежала прямо под ним внизу, в груде обломков. Через несколько минут после того, как Смирнова вышла из дома с раненой на руках, он рухнул. Так девушка помогла 62 человекам.

«ВОЗВРАЩАЛИСЬ С ПЕСНЯМИ»

Ольга Конышева служила в 343-ем батальоне Московского района. Хотя она была медиком, приходилось и мосты восстанавливать, и разминировать.

– Во время обстрела мы бежали с носилками в очаг поражения оказывать медицинскую помощь пострадавшим, – вспоминала она. – Ночами работали в госпиталях, выгружали раненых и разносили их по палатам, а после расчищали трамвайные пути, скалывали лед, разгружали американские вагоны с бревнами или негашеной известью, выгружали горячую смолу и чуть не падали от усталости, выполняя эту работу.

«Хозяйки города» носят на груди ордена и медали. Фото: Из архива Елены Пожарской. Пересъемка: Олег ЗОЛОТО

После снятия блокады Ольгу вместе в другими бойцами МПВО отправили на передовую под Нарву восстанавливать мосты.

– Первую ночь, собравшись в кучку, спали на еловых ветках прямо на снегу, неделю нам не могли доставить пищу, – описывала Ольга Конышева. – Бревна для моста заготавливали в лесу. Ночевали в сараях без крыш. Когда работали в трех километрах от фронта, то немцы обстреливали нас из винтовок, поэтому некоторые работы приходилось выполнять лежа.

Девушки-герои были в МПВО всех районов города.Фото: Артем КИЛЬКИН

По возвращении в Ленинград Конышеву направили на курсы разминеров, а после – прямиком на минные поля.

– Шли на поле и не знали, вернемся ли живыми, – рассказывала она. – Возвращались с песнями.

МОГИЛА МАТЕРИ

«Веселая комсомолка» Тося Журавлева служила в 18 батальоне МПВО Приморского района. Она «была общительной и никогда не унывала», как потом вспоминала комсорг 352-го батальона МПВО Приморского района Александра Ловянкова.

– Летом 1942 года она ушла в дозор, а через полчаса начался обстрел города, – рассказывала Александра Ловянкова. – Вскоре мы узнали, что она смертельно ранена в живот. Теряя сознание, она подозвала политрука и сказала ей: «Люся, снаряд разорвался на углу Ижорской и Малого проспекта, там есть раненые. Возьми из моего кармана комсомольский билет, а командиру передай донесение». По донесению Тоси в очаг поражения выехали бойцы медико-санитарной роты для оказания помощи пострадавшим. Тосю отправили в госпиталь. Ранение было тяжелое, и через три дня она умерла.

Встреча гвардейских частей у Арки победителей. 1945 год. Фото: Из архива Елены Пожарской. Пересъемка: Олег ЗОЛОТО

Со слов Тоси сослуживцы знали, что у нее осталась в Ленинградской области полуторагодовалая дочь. Спустя много лет они разыскали ее, Ирину, в Калининграде, там она жила вместе с мужем и сыном.

– В Ленинграде, куда Ирина приехала на тридцатилетие Победы, мы показали ей место гибели ее матери, – вспоминала Ловянкова. – Затем она посетили место, где захоронена наша боевая подруга. Ирина поблагодарила нас за то, что мы так долго хранили память о ее матери.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На последней страничке тетрадки, в которую боец МПВО Кировского района Людмила Пожарская записывала сослуживиц, сохранилась цитата из газеты «Ленинградская правда» 1943 года:

«Будет время, наш величавый город обретет вновь свою былую красоту, и забудутся дни, когда вражеские бомбы и снаряды разрушали стены наших домов. Но мы не забудем тех, кто в дни героической обороны отстаивал своим воинским трудом каждую квартиру, каждое окно. Мы не забудем людей в ватнике и ушанке – бойцов МПВО, знаменосца жизни, как никогда не забывает боец того, кто на поле боя оказал ему первую помощь».

Ниже приписано: «Спасибо, что не забываете».

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