2019-05-07T09:57:30+03:00
Новости компаний

Легендарный профессор СПбГУП Лев Санкин отмечает юбилей

Воспитывать молодежь нужно и красотой, и вдохновляющими примерами
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Новая система образования привлекла в вуз даже Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Фото: СПбГУП.Новая система образования привлекла в вуз даже Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Фото: СПбГУП.
Изменить размер текста:

«Заполнить пустоту и воспитать личность»

Лев Санкин - один из создателей уникальной культуроцентристской системы образования - отмечает юбилей: 6 мая почетному профессору Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов исполнится 80 лет.

Лев Абрамович окончил Ленинградский институт культуры по специальности «культурно-просветительная работа». В Высшую профсоюзную школу культуры (ныне - СПбГУП) пришел в 1967-м. Разрабатывал новые учебные курсы, вводил новые специализации и просто экспериментировал даже в советское время. А в 90-х типичному советскому вузу предстояло стать нетипичным российским.

- Советская система воспитания рушилась, а на замену ничего не приходило, кроме безнравственности, культа наживы, - объясняет Санкин. - Чтобы заполнить опасную пустоту и воспитать личность, а не просто выписывать дипломы, новый ректор Александр Запесоцкий предложил принципиально новую модель университета - культуроцентристскую: воспитывать профессионалов в опоре на ценности культуры.

Именно Лев Абрамович, став первым проректором вуза, помог в ее разработке. Важным здесь оказался институт почетных докторов - персонифицированных символов человеческих ценностей. Нужно было предложить молодежи достойные идеалы современников.

Лев Санкин. Фото: СПбГУП.

Лев Санкин. Фото: СПбГУП.

- Из лекционных залов тогда вываливались толпы диковатой молодежи с криком и гамом, куревом и банками напитков. Рассаживались прямо на полу, - с содроганием вспоминает Санкин. - Мы стали формировать культурную среду, а среда диктует правила поведения. И результат не заставил ждать. Теперь наших студентов называют особенными: ребята ведут себя в СПбГУП как настоящая европейская элита, а сам университет в западных СМИ называют смесью Гарварда и Голливуда.

Педагогический эксперимент

Первым почетным доктором вуза стал академик Лихачев. Дмитрий Сергеевич вдохновлял студентов выступлениями и дискуссиями. Он инициировал и международные научные чтения, которым в 2001-м придали государственный статус, и разработку Декларации прав культуры. Вскоре в вузе стали своими Даниил Гранин, Андрей Вознесенский, Наталья Бехтерева, Эльдар Рязанов и другие выдающиеся персоны. Личности формировали себе подобных.

Один из элементов уникальной образовательной модели - праздники. СПбГУП первым в стране ввел в высшем образовании День знаний. Следом появилось «Посвящение в студенты», которое проводят в тронном зале Екатерининского дворца, и многое другое. Образовался целый праздничный календарь, утверждающий ценность образования в глазах студентов.

Один из принципов инновационного воспитания - праздник. Фото: СПбГУП.

Один из принципов инновационного воспитания - праздник. Фото: СПбГУП.

Лев Санкин многие годы занимался в вузе качеством учебного процесса. Добился невероятно эффективного сочетания ответственности педагогов и студентов со свободомыслием, радостью обретения знаний. Не случайно университет первым в постсоветской России стал проводить ежегодное анкетирование «Преподаватель глазами студента». Ученики смогли ставить оценки учителям.

Немудрено, что за последние восемнадцать лет безработными были зарегистрированы всего 70 из 23 372 выпускников СПбГУП.

В 2011-м Санкин ушел на пенсию, оставив вузу в наследство эффективнейшую образовательную систему будущего. С учебным заведением, которому в этом году исполняется 93 года, он прошел полпути - 45 лет.

- Благодарен судьбе, что участвовал в замечательном педагогическом эксперименте, увенчавшемся феерическим успехом, - улыбается Санкин.

ДОСЛОВНО

«Лев Абрамович - человек, который когда-то объявил мне единственный в жизни выговор. Тогда он был заместителем заведующего кафедрой, а я - рядовым преподавателем. Очередное кафедральное заседание планировалось накануне 8 Марта. Мне, как молодому человеку с автомобилем, поручили закупить цветы и шампанское. Утром я направился в гараж, а там - дикий гололед. Когда смог выехать, встал перед выбором: прибыть вовремя, но без цветов, либо выполнить задание, но опоздать. Как вы понимаете, подвести товарищей я не мог. Выговор от Санкина укрепил ко мне доверие коллектива, помог сделать карьеру (смеется ученый). Когда я стал ректором, к Санкину претензий не было ни разу. Только восхищение».

(Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, академик.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге выросли продажи новых автомобилей
В центре Петербурга закрывают Торговый мост, а в Кронштадте – Доковый
«Зенит» не хочет платить зарплату Заболотному и намерен разорвать контракт
75-летнего петербуржца обвинили в распространении детской порнографии
Строительство второго вестибюля станции «Проспект Славы» показали на видео
Петербуржец развращал 12-летнюю школьницу, посылая ей интимные фото в интернете
Туристка из Китая умерла на ужине в петербургском ресторане
Из-за глобального сбоя British Airways рейсы из Лондона в Петербург и обратно отменены
Школьницу с передозировкой наркотиками госпитализировали из здания администрации Невского района в Петербурге
Ничего необычного: Жители Парнаса показали местного шамана-целителя
Сыр с гайками: Петербуржец купил молочный продукт с «повышенным содержанием железа»
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»