Дмитрий Шостакович – о Седьмой симфонии: «Моим оружием была музыка»

В августе 1943 года в блокадном Ленинграде побывал британский журналист Александр Верт.

«Странным образом казалось, что жизнь в городе вошла в норму», - писал он. Вечером, когда не было обстрела по Невскому прогуливались большие толпы людей, в Книжной лавке писателя близ Аничкова моста шла оживленная торговля книгами. И в блокаду наш город держал марку культурной столицы.

ПРИГЛАШАЮ В ТЕАТР

Ленинградцы не хотели мириться с реалиями блокады. Они не желали считать себя обитателями осажденной крепости, они постоянно подчеркивали: «Мы живем в городе-фронте». И максимально старались сохранить хотя бы иллюзию мирного быта и мирной жизни.

«Несмотря на смерть, которая стережет человека со всех сторон, люди не обращают внимание на окружающий кошмар. В окно вижу, как напротив, за решеткой, около здания кафедры анатомии Военно-медицинской академии четыре раненных пилят дрова, бегают санитарки, проходят больные врачи… А бомбы где-то падают одна за другой. Я тоже, беря пример с окружающих, сижу за столом и работаю, - писала в своем дневнике художница Анна Остроумова-Лебедева мая 1943 года.

Музеи города в блокаду были закрыты. Самые ценные экспонаты вывезли в эвакуацию. Но в январе 1942 года в залах Союза художников на улице Герцена (ныне – Большой Морской) открылась выставка, в которой свои работы представили 126 ленинградских художников.

- Какая силища у народа, у города, если в такой блокаде он создает новое искусство, - говорил тогда писатель Всеволод Вишневский.

Искусство помогало выживать. Вот выдержки из любопытного документа – отчета о работе ленинградских театров за 1-е полугодие 1943 года. По плану в городе должно было состояться 698 концертов и спектаклей, а прошло – 702. Планировалось, что их посетят 610 тысяч зрителей, а по факту побывало более 685 человек. Сборы за билеты в театре Музкомедии составили 3 млн 204 тыс. рублей, - примерно столько же, сколько в довоенном 1939 году, а прибыль выросла до 1 млн 250 тыс. рублей.

Театр Музыкальной комедии – легенда блокадного города. Он не прекращал работу даже в самые трудные дни. В декабре 1941 года в здание было повреждено во время артобстрела, тогда Музкомедия переехала в помещения Театра драмы имени Александра Пушкина (ныне – Александринский).

Один из очевидцев описывал, как проходило представление оперетты «Раскинулось море широко». Шла зима 1943 года. В зале было очень холодно, публика сидела в теплых пальто и полушубках. А актеры играли в легких костюмах. Актриса Нина Пельцер настолько заворожила зрителей своим танцем, что ее несколько раз вызывали на бис.

Удивительно, но в городе не только работали действующие театры, но и создавались новые. Например – театр имени Веры Комиссаржевской (тогда его называли Блокадным, прим. ред.).

А как только блокаду прорвали, эвакуированные артисты стали проситься обратно в Ленинград. Одними из первых вернулись 60 человек из труппы драматического театра имени Горького. Рабочих рук не хватало, и чтобы возобновить спектакли, им приходилось самостоятельно отапливать здание, убираться в помещениях, разбирать и собирать декорации. Но родной город тянул к себе. Уже в августе 1943 года по просьбе труппы в Ленинград из эвакуации вернулся весь театр.

БЛОКАДА НА ЭКРАНЕ

В блокадном городе работал 21 кинотеатр. В них демонстрировались, как довоенные ленты, так и те, что были сняты во время войны, в том числе, и ленфильмовские картины – «Боевые киносборники», «Актриса», «Она сражалась за Родину», «Воздушный извозчик» и другие.

В годы войны «Ленфильм» эвакуировали в Алма-Ату. Оставшиеся в городе кинематографисты снимали военную кинохронику. Летом 1942 года на экраны страны, а также в странах-союзницах по антигитлеровской коалиции вышел документальный фильм «Ленинград в борьбе», рассказывающий о блокадных буднях. И хотя, по понятным причинам, картина показывала далеко не все трагические моменты быта города-фронта, она привлекла к себе внимание огромного числа зрителей.

В январе 1944 года, когда еще шли бои по полному освобождению Ленинграда от блокады, Совет Народных Комиссаров СССР принял решение начать восстановление «Ленфильма». А 26 июня 1944 года в павильонах восстановленной киностудии начались съемки картины «Морской батальон». Еще один фильм, который начали создавать сразу после блокады – знаменитая комедия «Небесный тихоход». Съемки велись в самом городе и окрестностях: аэродром снимали в Левашово, больницу – на Елагином острове. В первых кадрах там еще виден пострадавший от обстрелов Елагин дворец.

«КАК БЫЛО НЕ ЛЮБИТЬ ЭТОТ ГОРОД»

9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии впервые исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, которую композитор начал писать в блокадном городе.

«С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, о мужестве его защитников... Моим оружием была музыка», - писал композитор.

Когда в зале филармонии отзвучали последние аккорды, публика устроила настоящую овацию. А потом к дирижеру Карлу Элиасбергу подбежала девочка с цветами, неизвестно откуда взявшимися в блокадном городе.

Оркестр радиокомитета под управлением Элиасберга был единственный в блокадном Ленинграде. Там работали оставшиеся в городе музыканты. Коллектив по радио и на различных площадках дал в годы войны более 400 концертов. Сам Элиасберг едва не погиб от голода в первую блокадную зиму. Его буквально выходили в стационаре для деятелей науки и искусств, который располагался в гостинице «Астория».

Писатель Рудольф Бершадский рассказывал, что в стационаре сверх положенной порции супца и кашицы, сваренных на чистой воде, выдавали конфету – роскошную черносливину в настоящем шоколаде. Элиасберг уносил лакомство жене.

- Всякий раз он подолгу рассматривал конфету своими близорукими глазами и нежно взвешивал ее на ладони, но ни разу не видел, чтобы он развернул ее, - вспоминал писатель.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Книги для Публички

Всю блокаду работала Государственная Публичная библиотека. С июля 1943 года залы были открыты с 10 утра до 9 вечера, как до войны. А 10 ноября 1943 года Публичка получила из Москвы восемнадцать тысяч различных изданий. Это были обязательные экземпляры книг, журналов, газет и другой печатной продукции, которые с началом осады не могли попасть в город на Неве. Их хранили во Всесоюзной книжной палате. И вот, наконец, они дошли до адресата. Это стало еще одним свидетельством приближавшегося освобождения Ленинграда от блокады.