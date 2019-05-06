«Это просто злой рок»: Учительница рассказала, как полгода назад потеряла племянницу в Керчи, а сейчас мужа и дочь в авиакатастрофе в Шереметьево

Для учительницы английского Ксении Новиковой трагедия в Шереметьево 5 мая 2019 года стала двойной болью. Полгода назад женщина потеряла племянницу во время стрельбы в керченском колледже. Сейчас судьба подготовила для нее новый удар. В сгоревшем самолете в Москве погибли ее 40-летний муж Евгений и 12-летняя дочка Соня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

«НЕДАВНО Я ПОДДЕРЖИВАЛА СЕСТРУ, А ТЕПЕРЬ ЭТО КОСНУЛОСЬ МЕНЯ»

- Я пока ничего не понимаю, где и что, - призналась «КП-Петербург» Ксения. - Я только прилетела в Москву. Сейчас выхожу из самолета и еду на опознание. Я узнала о случившемся по телевизору, когда самолет только начал гореть. Я сразу же приехала в аэропорт. Я до последнего надеялась, что муж с дочкой живы.

Еще недавно Ксения оплакивала племянницу

Муж Ксении Евгений был одним из лучших хирургов в Полярном Мурманской области. В столицу он поехал по работе на конференцию медиков. А дочку взял, чтобы погулять по Москве в свободное время.

- Мой муж был замечательный врач, - плачет Ксения. – Мы с ним прожили 13 лет. Можете у тысяч пациентов спросить, которых он вылечил. Дочка. Дочка закончила школу, была отличницей, занималась спортом, успехи имела в плавании. Имеет второй взрослый разряд. Везде была чемпионкой. Красавицей. Умницей. Это самые светлые люди, которых сейчас со мной рядом нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707013" frameborder="0"></iframe> Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров.Бортпроводник Максим Моисеев пожертвовал собой, спасая пассажиров горящего самолёта. Соболезнуем родным и близким Героя...

Ксения, конечно, сейчас находится в глубочайшем шоке. Ведь еще недавно она хоронила племянницу, а теперь ей предстоит навсегда попрощаться с мужем и дочерью.

- Я не знаю, что стало причиной пожара на самолете, - захлебывается слезами учительница. - Это просто трагедия. И я это обсуждать не хочу. Мы в Керчи потеряли племянницу. Это дочка моей сестры. Мы были близки. Я летала на похороны со всей семьей. Была там вместе с сестрой, поддерживала ее. А теперь это все коснулось меня и моей семьи.

Дочка Ксении была отличницей

- Примите наши соболезнования, мы понимаем вашу боль, две трагедии подряд…

- Это, наверное, злой рок. Не знаю, что еще можно сказать. Злой рок. Просто злой рок. Извините, я больше не могу...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

«ЕВГЕНИЙ БЫ НЕ УШЕЛ ИЗ САМОЛЕТА, ПОКА НЕ СПАС ВСЕХ»

По словам Ксении, пока она не знает, понадобится ли ей какая-то помощь.

- Нет, наверное, никакой помощи не надо, - вздыхает Ксения. - Кто-то если что-то хочет, пусть делает (плачет).

Друзья семьи Ксении, тем временем, уже организовали сбор денег, чтобы хоть как-то помочь овдовевшей женщине. Среди них есть и подруги Новиковой из Петербурга.

- Мы с девочками собираем деньги, - призналась «КП» подруга Ксении Екатерина. - Думаю, что мужа Ксюша не будет хоронить в Мурманске. Сомневаюсь, что она вообще там жить останется. Они сами родом из Керчи. После смерти племянницы они переживали очень сильно. Там такое состояние было, что побыстрее хотелось забыть все это. А тут такое… Ужасное стечение обстоятельств. Две трагедии подряд.

Муж Ксении часто летал на самолетах по работе

Смерть Евгения с дочерью стала трагедией для всего города. Эту семью знали многие.

- У нас весь город плачет, - делится Екатерина. - Женя - хирург от бога, начальник санчасти. Болел работой, горел на ней. Спасал и моего папу. И никогда не оставался равнодушным к чужой беде. Думаю, даже если бы у него была возможность выбраться из горящего самолета, он не сделал бы этого, пока не спас других. Мало таких людей у нас, и те уходят... Дочка у них был ангелочек. Летом ей должно было исполниться 13 лет.

По словам Екатерины, никаких переживаний перед полетом в Москву у семьи не было.

- Женя очень много летал, они спокойно к этому относились, - вздыхает подруга семьи. - Они сидели на местах 14 D, 14E. Это по центру самолета, где аварийный выход. Не знаю, была ли у них возможность выбраться.

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