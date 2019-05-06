Адреса блокадного Ленинграда

900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. В тяжелейших условиях, порой без воды, отопления и электричества, продолжали работать заводы, фабрики, институты и даже театры. Выпускалось оружие и обмундирование для фронта, совершались научные открытия, шли спектакли. Каждый - от подростков у станка до врачей и актеров - внес свой вклад в победу. Изможденные голодом и холодом люди своим трудом помогали сражаться бойцам и выстоять тем, кто остался в тылу. На этой карте мы отметили лишь часть мест, которые дают яркое представление о том, как жил блокадный Ленинград.

ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ

1. Проспект Стачек, 47. Кировский завод. Во время войны производство находилось всего в четырех километрах от линии фронта. Частично предприятие было эвакуировано в Челябинск, но и в Ленинграде производство не останавливалось. За период войны, находясь под постоянным обстрелом, завод дал фронту 18 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, более 48 тысяч танковых моторов, более 17 миллионов заготовок снарядов, разработал и пустил в производство 13 типовых боевых машин и 6 видов танковых двигателей.

2. Набережная реки Фонтанки, 203. «Адмиралтейские верфи». За время войны здесь сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера, 48 морских охотников, 116 самоходных плашкоутов (беспалубное судно для перевозки грузов. - Прим. ред.), 5 судоподъемных понтонов, переоборудовали и отремонтировали более 260 кораблей и судов.

3. Проспект Обуховской Обороны, 120. Ушедших на фронт мужчин на Обуховском заводе, как и на других предприятиях, заменили женщины, подростки и старики. Работали зачастую в две смены, но поставили фронту более 20 тысяч бронетанковых и фугасных снарядов, более 90 тысяч деталей для реактивных мин, 11 тысяч деталей для пулемета «Максим», 125 тысяч мин калибра 82 миллиметра. Создали 30 новых артиллерийских батарей на железнодорожных платформах, начали серийное производство противотанковой пушки калибра 100 миллиметров.

4. Заводская улица, 10. Всего пять километров отделяло Средне-Нев-

ский судостроительный завод от линии фронта. Местные рабочие выпускали тральщики, строили плашкоуты и самоходные тендеры для Дороги жизни. Кроме того, ремонтировали боевые корабли.

5. Колпино, проспект Ленина, 1. Ижорский завод в годы блокады в прямом смысле слова держал оборону. Сотрудники основали Ижорский батальон, который сражался с фашистами. Не останавливалось и производство. На заводе выпускали корпуса танков, бронепоезда, реактивные снаряды типа «катюша» и «андрюша». Именно здесь выпустили трубы, которые затем проложили по дну Ладожского озера для снабжения города топливом.

6. Барочная улица, 4А. Печи Левашовского хлебозавода не прекращали работу ни на один день. Когда в городе не было электричества, его вырабатывали вручную при помощи специальных приводов, смонтированных на печах.

7. Кожевенная линия В. О., 40. На заводе «Севкабель» в годы войны, помимо прочей продукции, выпустили легендарный «кабель жизни». Его протянули по дну Ладожского озера, чтобы снабжать город электричеством, вырабатываемый Волховской ГЭС.

8. Большой Сампсониевский проспект, 60 / Гельсингфорсская улица, 2, корп. 1. Основное производство завода «Красная заря» было эвакуировано, на оставшихся площадях выпускали военно-полевые аппараты и станции, а также боеприпасы.

9. Свердловская набережная, 18. Ленинградский металлический завод. Здесь выпускали и ремонтировали танки, бронепоезда и бронетранспортеры, изготавливали различное оружие - от финских ножей до винтовочных штыков.

10. Пионерская улица, 53, улица Красного Курсанта, 27-31. Бойцам на фронте нужны были не только винтовки и прочее оружие, но и обмундирование. Его и выпускали на фабрике «Красное знамя».

11. Набережная реки Фонтанки, 3А. Блокадная подстанция обеспечивала энергией городские трамваи.

12. Корабельная улица, 6. Завод имени Жданова (сейчас - «Северная верфь») выпускал баржи для Ладожской флотилии, ремонтировал корабли, изготавливал части для пушек и снаряды.

Часть мест, которые дают яркое представление о том, как жил блокадный Ленинград.

МЕДИЦИНА И НАУКА

13. 2-я Советская улица, 16. Институт переливания крови. Трудно поверить, но изможденные люди в осажденном городе находили в себе силы сдавать кровь. Причем делали это совершенно бесплатно. Сотрудники института использовали все накопленные наукой достижения, чтобы снабжать консервированной кровью лечебные учреждения города, Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота.

14. Фурштатская улица, 36А. Во время блокады все роддома отдали под госпитали, но на Фурштатской под грохот обстрелов продолжали принимать на свет новое поколение ленинградцев. За годы войны здесь появилось более трех тысяч малышей.

15. Большая Морская улица, 42, 44. Всесоюзный институт растениеводства. 19 сотрудников института погибли от голода, но сохранили редчайшую коллекцию зерновых культур.

16. 12-я линия В. О., 41. В витаминной аптеке выдавали нехитрые, но очень важные для жителей полезные препараты. В основном - хвойные настои. Также добывали каротин и никотиновую кислоту.

17. Политехническая улица, 26. В Физико-техническом институте имени Иоффе изобрели прогибограф - прибор, который помогал вычислить наиболее безопасный маршрут на Дороге жизни, а директор института нашел способ выделять растительное масло из краски и олифы. В числе изобретений также противогангренная сыворотка и броня для военных машин.

18. Улица Профессора Попова, 5. В ЛЭТИ во время войны создали Бюро научно-исследовательских работ Наркомата судостроительной промышленности. В нем занимались работами по взрыву мин на расстоянии, проводили испытания минных взрывателей, ремонтировали электрооборудование кораблей и промышленных предприятий.

19. Литовская улица, 2. В педиатрическом институте начали усиленно изучать дистрофию, авитаминозы, военные травмы. Разработали 18 заменителей молока для детского питания из сои, солода и других продуктов. Молочная станция ежедневно обслуживала семь-восемь тысяч детей.

20. 21-я линия В. О., 2. Когда Горный университет эвакуировали, в учреждении осталось около двухсот девушек-студенток. За одну смену им удавалось производить до тонны взрывчатки. Масштабы были настолько огромными, что часть взрывчатки даже отправляли на оборону Москвы. Кроме того, в институте делали ручные гранаты и мины.

КУЛЬТУРА И БЫТ

21. Итальянская улица, 27. Ленинградский дом радио. Вещание не прекращалось даже в самые сложные времена. Для жителей блокадного города эта была «нить жизни» - связь с внешним миром. Здесь же обеспечивали бесперебойную работу метронома. «Нигде радио не значило так много, как в нашем городе в дни войны», - писала Ольга Берггольц.

22. Итальянская улица, 13 / площадь Островского, 6. Театр музыкальной комедии стал единственным оставшимся в городе. На протяжении всей блокады труппа продолжала давать концерты. (Подробнее о культурной жизни города читайте на < стр. II - III).

23. Большая Пушкарская улица, 37. В этом доме Дмитрий Шостакович написал три первые части Седьмой (Ленинградской) симфонии.

24. Михайловская улица, 2.

9 августа 1942 года в филармонии впервые исполнили Седьмую симфонию Шостаковича.

25. Улица Рубинштейна, 7.

В этом доме жила «блокадная муза» Ольга Берггольц.

26. Соляной переулок, 9. В здании, где теперь находится Музей обороны и блокады Ленинграда, первая выставка открылась в 1944 году.

27. Итальянская улица, 19. 18 октября 1942 года здесь открылся новый драматический театр, который жители стали называть Блокадным. Теперь он носит имя актрисы Веры Комиссаржевской.

28. Александровский парк, 1. Сотрудники Ленинградского зоопарка совершали настоящие подвиги, чтобы спасти животных. Для мытья бегемотихи носили по 50 ведер воды из замерзшей Невы, а чтобы выходить новорожденную мартышку, отдавали ей молоко.

29. Невский проспект, 54/3. Парикмахерская № 9 проработала всю блокаду. Многие приходили сюда просто помыть голову, ведь здесь всегда была вода - сотрудники носили ее из Фонтанки.

30. Мытнинская улица, 17-19. Мытнинские бани - одно из немногих мест, где жители осажденного города могли помыться. За всю войну бани прекращали работу только зимой 1941/42 года из-за нехватки топлива.

При работе использовалась современная карта города с современными названиями улиц, так как карты времен блокадного Ленинграда до сих пор засекречены.