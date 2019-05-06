У «ВКонтакте» произошел глобальный сбой по всей России

Около часа дня в понедельник, 6 мая, петербуржцы отправились на обеденные перерывы и, по привычке, достали смартфоны для того, чтобы проверить свои социальные сети и посмотреть новости. Однако большинство никак не могли зайти в свои профили в «ВКонтакте». Вместо новостной ленты на мониторах упорно появлялась белая страница с одной лишь надписью: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

- 5 минут без «ВКонтакте»: друг звонит в панике, спрашивает, все ли хорошо и почему игнорирую его сообщения, спрашивает, из какого кювета меня мертвую забирать, - рассказывают петербуржцы в других социальных сетях.

- А что, «ВКонтакте» умер? Он снова упал? Это надолго? – наперебой стали спрашивать пользователи сети.

Соцсеть не работала около часаФото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что на свои в работе социальной сети жалуются не только жители Петербурга, но и ряда городов по всей России. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. С проблемами столкнулись также жители Москвы, Новосибирска, Краснодара, Перми, Челябинска и других городов страны.

По данным Downdetector, больше половины жалоб поступало на проблемы с загрузкой сайта. Вместо привычного интерфейса пользователи видели тот самый белый экран с надписью. Также у 31 процента пользователей возникли проблемы с входом в аккаунт. Еще 17 процентов жаловались на доставку сообщений.

К половине третьего по московскому времени проблемы были устранены. О причинах сбоя в соцсети «ВКонтакте» ничего не сообщили.