Почему в Петербурге до сих пор открыто продают медицинские справки

В суд ушли четыре иска против контор, предлагавших всем желающим «купить» медосмотр для водительских прав. Мы прошерстили интернет в поисках аналогичных предложений и поняли: четыре иска – просто капля в море.

«Забота» о клиенте

Купить медицинскую справку в Петербурге на самом деле не составляет никакого труда. В этом мы убедились лично, просто набрав в поисковике нужный запрос. Выбор солидный: к услугам тех, кому лень тратить время на проверки и осмотры, больше 20 контор разной степени сомнительности. Везде бьют на одно и то же – получать медсправку законным путем долго и утомительно, куда проще заплатить и радоваться новой «корочке».

Эксперимента ради мы позвонили по нескольким телефонам. Действительно, справку обещают выдать в тот же день – либо на руки, либо прислать с курьером к выбранной станции метро – из бумаг просят только паспорт и иногда фото. Стоит все действо от 2 000 до 2 500 тысяч рублей. «Оформить» можно права любой категории – в том числе и категории D, с которой можно управлять пассажирскими автобусами и маршрутками.

«Водительскими» справками ассортимент не ограничивается. Купить можно практически все: начиная безобидным освобождением от физкультуры и заканчивая «чистыми» справками из туберкулезного, психоневрологического и наркологического диспансеров, документами для усыновления, работы с гостайной и так далее.

- Все полностью законно, - заверили нас в одной из компаний. – Все подписи и печати реальные, от настоящих врачей.

На страх и риск

По словам продавцов, опасаться клиенту нечего – ни одна проверка не покажет, что справку он получил незаконно. А вот эксперты придерживаются другого мнения.

- Такие компании, как правило, работают по двум схемам, - рассказывает Игорь Акулин, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ. – Они либо сотрудничают с реальными медиками, вовлекая их тем самым в коррупцию, либо изготавливают поддельные справки. С подделками все совсем просто – это только кажется, что все бланки и все печати на них абсолютно одинаковые. На деле любой опытный кадровик, не говоря уже о специалистах из правоохранительных органов, способен определить, что именно ему принесли.

Кроме того, поясняет Акулин, любая медицинская справка должна быть зарегистрирована в медицинском журнале в той больнице или клинике, где она была выдана. Если записи нет – считай, дело раскрыто.

- Если в схеме участвуют реальные врачи, раскрыть обман становится сложнее, - продолжает наш собеседник. – Но и тут всегда можно выяснить, законно была выдана справка или нет: например, посмотреть по камерам, был такой-то человек на приеме или нет.

«Социальная» лотерея

Точные цифры – кто сколько продает и покупает – назвать невозможно. Но, по словам Акулова, явление это массовое.

- Не так давно кафедра уголовного права проводила исследования, - рассказывает эксперт. – Они опросили 50 человек, и две трети признались, что покупают справки для своих нужд.

Но паниковать не стоит – случаи, когда купленная справка приводила к трагедии, очень редки.

- Я могу сходу вспомнить только один, - отмечает Акулин. –– Когда медсестра, вернувшись с больничного, принесла поддельную справку, а потом у нее нашли туберкулез в открытой форме. Поэтому я бы не стал говорить, что все плохо, и все наши социальные процессы на грани развала. Но то, что такая торговля справками опасна, не вызывает сомнений.

КОМПЕТЕНТНО

Святослав Данилов, руководитель петербургского союза автомобилистов «СПБ.АВТО»:

- Я думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что у нас около 40% водителей предпочитает покупать медсправки, а не платить за них. Среди автовладельцев такие услуги очень востребованы. В сети то и дело можно встретить обсуждения, в которых люди интересуются, как быстро и без проблем получить нужные бумаги. Конечно, это опасно, но, к сожалению, пока есть спрос – будет и предложение

БУДЬ В КУРСЕ

В случае, если обман раскроется, наказание получат и покупатель и продавец.

Для покупателя закон предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет либо арест до полугода. Не разом, конечно – конкретную меру определяет суд.

Продавцу грозят ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или арест.