2019-05-06T18:46:56+03:00
Досуг

Труппа Бориса Эйфмана представит современное хореографическое искусство России в Канаде и США

9 мая стартует традиционный весенне-летний тур Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана по Северной Америке
Степан СТЕПАНОВ
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В города США Театр привезет премьеру 2019 года – комедийный балет «Эффект Пигмалиона». Фото: Евгений МатвеевВ города США Театр привезет премьеру 2019 года – комедийный балет «Эффект Пигмалиона». Фото: Евгений Матвеев
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В майском графике труппы – спектакли в Торонто, Чикаго, Коста-Месе (Большой Лос-Анджелес) и Беркли (Большой Сан-Франциско). Гастроли в последнем из перечисленных городов продолжатся в июне. Также в первом месяце лета Театр выступит в Нью-Йорке. Заключительный спектакль тура состоится 9 июня.

Аудитории Торонто будет представлен балет «Чайковский. PRO et CONTRA» – итог многолетнего осмысления Борисом Эйфманом личности и творческого мира великого композитора. Выпущенная в 2016 году постановка на музыку П. И. Чайковского с триумфом исполнялась в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Берлине, Вене, Монако, Москве, Братиславе и других городах. В спектакле хореограф исследует внутренний личностный раскол, который мучительно переживался композитором, стал источником невыносимых душевных страданий и предопределил трагически исповедальное звучание его произведений.

В города США Театр привезет премьеру 2019 года – комедийный балет «Эффект Пигмалиона». Спектакль поставлен на музыку И. Штрауса-сына. Соединяя выразительный инструментарий психологического балетного театра и пластику бальных танцев, Борис Эйфман предлагает новую трактовку мифа о скульпторе, влюбившемся в свое творение, и затрагивает целый ряд философских, этических и социальных вопросов. Мировая премьера «Эффекта Пигмалиона» прошла 6 февраля в Санкт-Петербурге.

Труппа будет выступать на крупных и известных площадках, прекрасно знакомых ей по гастролям прошлых лет. Так, в Торонто артистов примет сцена Sony Centre for the Performing Arts. Чикагские спектакли пройдут в Auditorium Theatre – втором по величине театре США вместимостью 3900 зрителей. Местом встречи публики Коста-Месы с творчеством Эйфмана станет Segerstrom Center for the Arts, способный принять 3000 человек. В Нью-Йорке труппа выйдет на сцену прославленного New York City Center.

Североамериканский тур организован продюсерской компанией Ardani Artists, являющейся постоянным партнером Театра и привозящей его в Северную Америку на протяжении более 20 лет.

«Одна из ключевых составляющей нашей творческой миссии – развенчать стереотипные представления об отечественном балете как о законсервировавшемся искусстве. Мы показываем на главных сценах мира создаваемый в Санкт-Петербурге современный хореографический репертуар, который несет зрителям уникальные по силе эмоции и приобщает их к красоте высокой культуры России», – отмечает Борис Эйфман.

Полное расписание гастролей в Канаде и США опубликовано на официальном сайте Театра

ИСТОЧНИК KP.RU

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