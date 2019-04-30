«Экспеллиармус»: Дети из семи детских домов попали в сказку про Гарри Поттера

27 апреля в Санкт-Петербурге состоялся четвертый благотворительный бал для ребят из детских домов и кризисных семей, участвующих в программе социальной адаптации «Полдень». В этой программе педагоги в игровой форме обучают ребят с 12 до 17 лет навыкам самостоятельной жизни, помогают справиться с трудностями, адаптироваться и понять, какую профессию им выбрать в будущем. Бал - ежегодное мероприятие, которого ждут все участники программы. Тематика всегда разная. В этом году 120 детей окунулись в настоящую сказку, перевоплотившись в волшебников школы Хогвардс.

- Все дети любят книги и фильмы про Гарри Поттера и часто ассоциируют себя с ним. Тем более, что Гарри и сам был сиротой, у которого были проблемы в школе, были сложные, порой, непреодолимые обстоятельства, которые сделали его сильнее, - рассказала координатор программы Василиса Никифоровская.

Перед началом торжества каждой девочке сделали прическу, накрасили и подобрали наряд. Мальчики тоже не остались без внимания. Юных магов облачили в красивые костюмы и каждому выдали волшебную палочку.

- Мы специально заказывали мантии и волшебные палочки, чтобы дети почувствовали себя настоящими волшебниками, - поделилась pr-специалист проекта Александра Пашкова. - Наши педагоги давали ребятам уроки танцев, поэтому сегодня они вальсируют не хуже, чем на светских балах.

Но самым популярным на празднике стали отнюдь не танцы. В живой уголок под названием «Фантастические твари» выстроилась целая очередь. Самые любопытные получили персональное предсказание в зале прорицания, а в лаборатории зельеварения ребята сделали свои первые волшебные эликсиры.

Педагоги давали ребятам уроки танцев, поэтому вальсировали они не хуже, чем на светских балах. Фото: Ирина Иванова

- Я впервые оказался среди волонтеров на этом балу, - рассказал актер и аниматор КриоШоу Михаил Туник, - работать с этими детьми настоящее удовольствие, они смотрят на все горячащими глазами, им все интересно, ребята не избалованы. Знания химии, немного волшебства и у нас готово волшебное зелье!

Кстати, наших волшебников, как и в книге про Гарри Поттера, специальная шляпа распределяла по факультетам. Кто-то попал в Слизерин, а кто-то в Гриффиндор.

- Я участвую в программе Полдень всего месяц, - рассказала воспитанница детского дома № 5 17-летняя Вика Степанова. - С нами проводят разные игры, чтобы мы понимали себя и друг друга. На балу я впервые, тут здорово! Больше всего нравится играть с животными.