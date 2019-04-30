Страсти по реформе

На прошлой неделе состоялся очередной форум муниципальных общественных палат, общественных советов и НКО. Вот уже несколько лет активисты, чиновники и просто неравнодушные граждане под эгидой Общественной палаты Ленинградской области каждый год собираются вместе, чтобы обсудить успехи и планы и самое главное - разобраться в насущных экономических, политических и социальных вопросах.

Программа мероприятия традиционно получилась обширной. А самый большой ажиотаж вызвала тема мусорной реформы. И неудивительно: если Петербург выбил себе отсрочку до 2023 года, то в Ленобласти изменения вступят в силу уже вот-вот. Несмотря на это, до сих пор далеко не все представляют, чего ждать от новой реформы.

Обсуждение началось с тарифа, который согласно проекту реформы будет зависеть не от количества людей, живущих в квартире, а от количества квадратных метров. Собравшимся это показалось нелогичным: получается, мусорят метры, а не люди.

- Во-первых, это сложившаяся практика, - отметил начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов. - Вот уже более двадцати лет нормативы формируются по квадратным метрам. Так у нас есть понимание, сколько мусора мы должны вывезти.

Нельзя сказать, что такой ответ полностью удовлетворил слушателей. Немало вопросов прозвучало и о том, как будет взиматься плата с тех, кто имеет и квартиру, и дачный домик, и часть года проводит за городом. Для таких граждан, пояснили чиновники, будет упрощен сбор документов на перерасчет, так что платить станет возможно по месту фактического проживания.

Второй вопрос - маленькие поселения, где нет ни кусочка свободной земли, чтобы оборудовать контейнерную площадку, и малонаселенные деревни, где установка контейнеров и вывоз мусора по утвержденному графику экономически невыгодны. Там, по словам спикера, сохранится «сигнальный метод»: это когда мусоровоз приезжает в определенное время или по заявке жителей и собирает мусор прямо во дворах.

Третий важный момент - льготы. Вот здесь, по крайней мере, все в порядке: соответствующие изменения в Социальный кодекс уже подготовлены и сейчас проходят процедуру утверждения в областном Заксобрании.

- Например, одиноким пенсионерам от 70 лет будут компенсировать 50 процентов налога. От 80 - все 100 процентов, - подчеркнул Борисов. - То же самое касается и других социальных категорий - многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и так далее.

Одним словом, вопросов к «мусорной реформе» остается много. Но процесс запущен: с 1 июня 2019 года новые правила обращения с отходами, помимо пилотного Приозерского района, начнут действовать в Выборгском, с 1 июля - в Лужском, а с 1 ноября - по всей Ленобласти. Значит, придетсятся разбираться по ходу, в том числе и с помощью Общественной палаты.