«Единая карта петербуржца»:что такое, как работает, где оформить

Внешне «Единая карта петербуржца» похожа на обычную банковскую за небольшим исключением: на ее обратной стороне появится фотография владельца пластика, его фамилия, имя и отчество, дата рождения, номер полиса обязательного медицинского страхования. Ну а возможностей у новой карты будет гораздо больше. С ее помощью можно будет получать зарплату, оплачивать товары и проезд, пользоваться скидками, электронной подписью. По сути, «Единая карта петербуржца» заменит сразу десяток разных карт и кипу бумажных справок. Оформить ее можно начиная с 14 лет в Сбербанке и с 16 лет в других банках - участниках этого проекта. При этом доступна она как для жителей Петербурга и Ленобласти, так и для гостей города.

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«Единая карта петербуржца» - городской проект, который поддерживают крупнейшие банки Санкт-Петербурга. Выпуск и обслуживание карточки бесплатные.

В массовый оборот новую карточку запустят совсем скоро. Уже с 6 мая ее можно будет оформить во всех офисах Сбербанка, обслуживающих физических лиц в Санкт-Петербурге. Для зарплатных клиентов Сбербанка будет предусмотрена схема выдачи на работе.

На первом этапе карта объединит в себе различные приложения: идентификационное, транспортное, платежное, а также электронную подпись. В дальнейшем у нее появятся дополнительные возможности. Например, она будет выполнять функцию пропуска в школу или вуз, а также даст возможность выписывать и подтверждать рецепты с помощью ЭЦП на карте.

«Единая карта петербуржца» - это:

Документ

Карта будет содержать персональную информацию о своем владельце. На самом электронном документе разместится фотография, дата рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. Все остальное - паспорт и другая личная информация - будет надежно зашифровано и защищено. С помощью этого приложения держателя карты смогут распознать в государственных либо коммерческих информационных системах и тут же предоставить необходимые услуги.

Проездной

На карту можно записать все виды проездных билетов, в том числе льготные проездные и единый «Подорожник». Ездить по такому проездному можно будет в общественном городском наземном транспорте и метрополитене, а также в автобусах Ленинградской области, маршрут которых проходит по территории Санкт-Петербурга. Чтобы активировать транспортное приложение, владельцу карты достаточно обратиться в кассу любой станции Петербургского метрополитена. Для проезда в пригородном железнодорожном транспорте - в любую кассу Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Если же вы забудете пополнить проездной, то оплатить проезд можно так же, как и обычной банковской картой: в этом случае деньги спишутся с вашего банковского счета.

Кошелек

На «Единую карту петербуржца» можно получать зарплату, пенсии, пособия и другие выплаты. Счет карты можно указывать и для получения денежных переводов. Выпускается карта на базе национальной платежной системы «Мир» и принимается к оплате на всей территории России. Для карт, выпущенных в Сбербанке, предусмотрена бонусная программа «Спасибо». Кроме того, «Единая карта петербуржца» заменяет карты лояльности торговых сетей и позволяет получать скидки и бонусы при покупке товаров и услуг, а также дает право на скидки при посещении музеев, театров, центров досуга, путешествий и развлечений. Главное, чтобы организация, услугами которой вы пользуетесь, была партнером проекта, перечень которых можно узнать на портале.

Электронная подпись

Квалифицированная электронная подпись - это замена рукописной подписи. По закону она обладает полной юридической силой. Единая карта - носитель такой подписи, но чтобы ее получить, владельцу карты нужно лично прийти в любой аккредитованный удостоверяющий центр. Зато потом гораздо проще будет проводить сделки и получать государственные услуги.

Льготы

Чтобы получать на «Единую карту петербуржца» льготные выплаты и пособия, необходимо обратиться с заявлением в многофункциональный центр и предоставить реквизиты своего банковского счета (их дадут в банке, в котором вы оформляете карту). В ближайшем будущем к карте подключат специальное приложение, которое поможет владельцу точно знать, какие льготы ему положены по закону. Это новшество должно избавить пенсионеров, инвалидов и других льготников от необходимости хранить бумаги и различные справки, а также бесконечно ходить по инстанциям. Все, что нужно, будет под рукой. Кстати, Сбербанк также будет принимать заявления для выпуска «Единой карты петербуржца» у маломобильных и слабовидящих граждан. Отделения банка оборудованы для работы с особенными клиентами.

НА ЗАМЕТКУ

Как оформить «Единую карту петербуржца»

Для этого нужно обратиться в отделение одного из банков-партнеров, написать заявление и сфотографироваться (прямо в банке). Также необходимо предоставить:

- паспорт гражданина Российской Федерации

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

- полис обязательного медицинского страхования (за исключением военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской помощи лиц).

Срок оформления карты - 14 дней, в Сбербанке - до 8 рабочих дней.

Карта будет оформляться только по личному заявлению гражданина в отделениях банков - партнеров проекта с 6 мая 2019 года.

Выдача и обслуживание карты бесплатные.