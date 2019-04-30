2019-04-30T12:35:11+03:00
Общество

Власти Петербурга дадут бесплатных нянь для тройняшек и двойняшек

Город поможет родителям оплачивать услуги по присмотру за детьми до 1,5 лет
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга помогут оплачивать услуги няни родителям двойняшек и тройняшек.Власти Петербурга помогут оплачивать услуги няни родителям двойняшек и тройняшек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Рождение ребенка - это большое счастье. Но при этом на родителей ложится тяжелый труд. И он вдвойне, втройне больше, если в семье появляется сразу двое или трое малышей. Особенно трудно, если у семьи нет поддержки от родных. Выход из трудной ситуации предложили в Смольном.

- Часто бывает, что семьям некому помочь, нет бабушек и дедушек. Я дал поручение рассмотреть вопрос, чтобы с 2020 года за счет бюджета оплачивались услуги няни для детей с рождения до 1,5 лет, - заявил на заседании правительства Петербурга врио губернатора Александр Беглов.

И для города на Неве это актуальный вопрос, ведь Северная столица является одним из лидеров в России по числу тройняшек.

При этом помощь получат не только родители троих новорожденных, которые сразу считаются многодетными и имеют дополнительные льготы, но и те петербуржцы, у которых родилась двойня.

В комитете по социальной политике заявили, что уже работают над инициативой и деньги на проект будут заложены в бюджет 2020 года.

- Надо побыстрее, формирование бюджета уже идет. Я прошу, чтобы с 1 января услуги няни уже предоставлялись, - поторопил чиновников врио губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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