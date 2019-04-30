Стальной характер

«Подвиг духа» - это то, что сделали во время войны жители маленького города на реке Ижоре. Иначе и не назовешь. В Колпино с первых дней Великой Отечественной войны формировались части народного ополчения, а из рабочих местного завода был создан знаменитый Ижорский батальон. Бои шли в двух-трех километрах от заводских территорий и жилых домов. И неподготовленные к военным действиям инженеры, металлурги, станочники устояли: так и не дали вооруженному и хорошо обученному врагу ступить на колпинскую землю.

ГОРОД-ВОИН

В начале сороковых в Колпино проживали 45 тысяч человек. Половина из них работала на Ижорском заводе - градообразующем предприятии. 22 июня 1941 года, в день, когда началась Великая Отечественная война, никто из горожан даже представить не мог, что линия обороны Ленинграда пройдет буквально у стен их домов. Но уже в июле в городе началась подготовка к встрече с врагом. Жители, прежде всего работники Ижорского завода, рыли противотанковые рвы, окопы, строили дзоты, блиндажи и пулеметные гнезда, копали траншеи.

А когда немцы заняли Тосно, Саблино и дошли до Красного Бора, три отряда добровольцев, сформированные из числа работников Ижорского завода, первыми дали бой фашистам. Позже они станут прославленным 72-м Ижорским пулеметно-артиллерийским батальоном. Рабочие, инженеры… Полторы тысячи человек, наспех обученные стрелять и бросать гранаты, без снаряжения и амуниции месяц удерживали немецкие войска.

Памятник на братском захоронении у цеха №2 на территории Ижорских заводов. Открыт 8 мая 1969 г. Архитектор З.С. Моисеева. Скульптор Л.Г. Могилевский. Фото предоставлено Ижорским заводом.

- Самый частый вопрос у наших посетителей: почему Колпино получило звание города воинской славы? Дело в том, что целый месяц, в сентябре 1941 года, Колпино, Ижорский завод и подступы к Ленинграду на колпинском направлении защищали обычные горожане. Кадровых частей Красной армии на тот момент здесь не было, - рассказывает директор Музея истории Ижорских заводов Лариса Бурим.

«ЧУМАЗЫЕ ДЬЯВОЛЫ»

Говорят, что именно так фашисты называли добровольцев. Воевали с врагом зачастую люди сугубо мирные, ранее никогда не державшие оружия в руках. Да и стреляли подчас из винтовок Первой мировой войны. Даже формы не было: воевали кто в чем. Плохо одетые и оголодавшие люди держали оборону за счет силы духа и героизма. Они не собирались наступать, их главной задачей было защитить родной город. Кроме храбрости бойцов, Ижорский батальон прославился еще и тем, что в нем сражались целыми семьями. После войны историки насчитали только в 72-м ОПАБе (отдельный пулеметно-артиллерийский батальон) представителей 43 колпинских семей - мужей с женами, братьев, отцов с сыновьями.

Один из первых боев, который выпал на долю колпинцев, 16 сентября 1941 года, длился восемь часов. Неопытные люди без боевого оружия, поддержки артиллерии выстояли и дали врагу отпор на окраине поселка Ям-Ижора. Сдаваться не было и в мыслях.

17 сентября 1941 года пали Пушкин и Павловск, а Колпино устояло.

- В отличие от соседних городов в Колпино был Ижорский завод, именно это и спасло город. Потому что завод умел защищаться: он выпускал большой объем продукции для армии - броневые корпуса и башни для танков, бронеспинки и бронекорпуса для самолетов, собирал бронеавтомобили. На его территории был полигон. Так что завод сыграл решающую роль в организации обороны колпинских рубежей, - продолжает Лариса Бурим.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕРЕДОВОЙ

Ижорский завод всегда был одним из самых важнейших стратегических объектов страны. В мирное время на нем изготавливали на нем изготавливали башни и корпуса для танков, которые потом шли на сборку на Кировский завод. В самом начале войны ижорцы запустили производство бронированных щитов и колпаков для дотов и дзотов, бронепоездов. Когда стало понятно, что дать быстрый отпор врагу не получится, самое ценное оборудование было демонтировано и перевезено на освободившиеся производственные площадки ленинградских предприятий, часть заводских специалистов командировано в тыл. Но ижорцы продолжали выпускать продукцию для фронта.

Во время войны завод, находившийся в нескольких километрах от линии фронта, не останавливал работу ни на один день. В годы блокады построили несколько бронепоездов, воевавших на различных участках Ленинградского фронта, ремонтировали военную технику. И все это под ежедневными обстрелами!

«В 7 часов 51 минуту утра немцы начали орудийный обстрел Ижорского завода и города Колпино. Шел прокат. В наш цех попало несколько снарядов. Работа в цехе была остановлена. Трудящиеся спрятались в убежищах, часть разбежалась по домам. На заводе есть убитые и раненые. От директора завода получил указание о срочном демонтаже оборудования цеха, в первую очередь стана и пресса. На случай прорыва немцев был разработан план взрыва оборудования стана и пресса. Работа Ижорского завода парализована», - писал в своих воспоминаниях ветеран завода Василий Григорьевич Кучкин.

Заводчане жили на казарменном положении: днем трудились в цехах, в остальное время дежурили по городу, обучались стрелковому делу и тактике боя. У станков стояли с автоматами за плечами. Женщинам пришлось заменить ушедших на фронт мужчин. Для них организовали курсы слесарей, токарей и сварщиков.

НЕФТЕПРОВОД ПОД НОСОМ У НЕМЦЕВ

Зимой 41-го Ленинград стал остро нуждаться не только в продовольствии, но и в горючем. Топливо перевозили по Дороге жизни в железных бочках. Однако было ясно: наступит весна, лед начнет таять и поставки прекратятся. Тогда и было подписано постановление Государственного комитета обороны о строительстве трубопровода на Ладоге. Решение было смелое, если не сказать невыполнимое. Никто в мире на тот момент не строил трубопроводы под водой. А тут требовалось проложить 30 километров труб, из которых 21 километр - непосредственно по дну Ладожского озера на глубине от 1 до 13 метров. Да еще и весной, когда Ладогу продувает насквозь, но главное - под огнем противника! Передовая была всего в двух километрах.

По одной из версий, идею предложила военный инженер Нина Соколова, первая в стране женщина водолаз-глубоководник. Главный инженер проекта Давид Яковлевич Шинберг, отбиравший на Ижорском заводе трубы для бензопровода, вспоминал:

«Главный инженер завода набросал план, по которому можно найти трубный цех и штабеля труб вокруг него.

- Там рядом с цехом живет в домике кладовщик, - сказал он. - Обязательно найдите его и передайте ему вот эту записку. Имейте в виду, что грузить трубы можно только ночью. Днем немцы не дадут. Увидят, что идет подача вагонов, сейчас же начнут обстрел…

Наконец мы дошли до площадки у цеха, возле которого на большом пространстве лежали в десятках штабелей трубы. Подойдя к ближайшему штабелю, я вытащил из кармана рулетку и штангенциркуль и стал производить обмер труб. Внимательно осмотрев их, я определил, что они предназначались для насосной эксплуатации нефтяных скважин. Трубы лежали, аккуратно сложенные в штабеля крест-накрест, высотой в десять рядов. Каждая труба была окрашена в темно-серый цвет. На края были нанесены цветные полоски, определяющие сорт стали. Концы труб были аккуратно обложены тонкими дощечками, затянутыми кольцами из проволоки для защиты нарезки от повреждений. Самый строгий контрольный мастер не мог бы придраться к качеству труб.

Обойдя все штабеля, я наметил мелом на углах, какие именно следует подготовить к отгрузке».

В мае 1942 года из Колпино к Дороге жизни отправили 600 тонн изготовленных еще до войны насосных труб. А построили трубопровод за рекордно короткие сроки - 43 дня. С 20 июня войска Ленинградского фронта и осажденный город стали получать по 300 тонн горючего в сутки.

ЗАВОДСКОЙ КРЕМАТОРИЙ

В первую блокадную зиму под Колпино продолжались безуспешные попытки отодвинуть линию фронта. Потерь в боях было так много, что в условиях суровой зимы армейские похоронные команды не успевали рыть могилы. С наступлением весны реальной стала угроза эпидемий. Единственным способом избежать этого была кремация. В печах третьего цеха Ижорского завода (после войны цех № 5, здание сохранилось) с февраля по май 1942 года предали огню останки 5524 человек - бойцов Красной армии, павших на колпинских рубежах, и жителей Колпино. Их прах был захоронен в братской могиле у цеха № 2.

- Списка кремированных найти не удалось, но сейчас публикуются документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (город Подольск), в которых есть данные о некоторых погибших, кремированных на Ижорском заводе. Пока удалось установить только 140 фамилий, в основном это бойцы Красной армии, - говорит Лариса Бурим.

ФАКТЫ

В 1944 году от более чем 2 тысяч домов в Колпино сохранилось только 327. Население сократилось в 20 раз - с 45 до 2 тысяч. Но жители Колпина не позволили врагу смертельно близко подойти к Ленинграду. 15 тысяч рабочих Ижорского завода стали солдатами. Лишь каждый четвертый из них вернулся с войны…