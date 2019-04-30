Это полезный памятник: В Петербурге продают 120-килограммовый мангал в виде танка Т-34 за 99 тысяч рублей

Весна - время шашлыков. Причем многие горожане отправятся жарить мясо за город на длинных майских праздниках. А что для этого нужно? - Правильно, мангал. И в Петербурге умельцы создали такой, но не простой, а уникальный - почти три метра в длину, два в высоту ( с постаментом) и больше метра в ширину. 120 килограммов железа. Вот только внешний вид может удивить - жарить шашлыки предлагается на точной копии танка Т-34.

- Отличный подарок на 23 Февраля и на 9 Мая, или для игроков онлайн танковых игр! Мангал «Танк» купить можно у нас на производстве, - говорится в описании товара на сайте производителя.

То, что мангал для шашлыков в виде Т-34 - не шутка, корреспондента «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» заверил идеолог проекта и сын владельца предприятия по металлообработке Даниил.

- Это моя идея. В интернете продают похожие самоделки, но хотелось создать что-то свое особенное, заводское, - рассказал молодой человек. - Т-34 - это наша гордость, символ победы.

При этом нехороших ассоциаций и аналогий, с тем, что было в войну, производители мангала не боятся.

- Это только мнительные люди могут плохо подумать. А наш танк -это скорее полезный памятник. Его можно поставить на участке и гордиться, вспоминая подвиги солдат. Тем более, что жаровня расположена не в башне, а в задней части и закрывается крышкой, - уверен Даниил. - Мы же продаем мангалы-подводные лодки. Или именные, это не значит, что человек, чье имя написано на мангале, должен сгореть в огне.

Жарить шашлыки предлагается в задней части, где у настоящего танка находился двигатель. Фото: магазин.раскройметалла.рф

Впрочем, пока реакция потенциальных покупателей неизвестна. Огромный черный Т-34, выполненный из 4-милимметрового металла и весящий 120 килограммов пока никто не купил. Возможно, что потенциальных клиентов отпугивает цена. За мангал просят 99 950 рублей.

- На производство много железа уходит и большой объем работ по сборке, - объяснили производители.

С другой стороны, у фирмы есть и более дорогие модели. Так, мангал «Паровоз» стоит 114 тысяч и пользуется вполне неплохим спросом. Возможно, что Т-34 просто пока не нашел ценителя подобного искусства. Кроме журналистов, танком никто всерьез не интересовался.