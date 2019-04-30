«Афганистан» в хорошие руки: на Avito продают панно, созданное для станции метро «Проспект Славы»

Фрунзенский радиус вновь в центре скандала. И это снова связано с деньгами. Панно «Афганистан», которое теоретически должно украшать вестибюль «Проспекта Славы» сейчас продают на Avito.

«Продаётся панно «АФГАНИСТАН» 96 м2, материал смальта. Панно посвящено воинам-интернационалистам. Это первое панно из смальты, посвященное Афганистану. В центре панно изображен выход войск через мост», - сказано в объявлении.

Контактным лицом указана некая Ксения. Если верить номеру телефона, указанному в объявлении – она в данной ситуации всего лишь риелтор. По телефону сумму и условия сделки не обсуждает, впрочем, порядок цифр не указан и в объявлении.

К сожалению, это не злая шутка и не мошенничество. К объявлению приложено множество фотографий, в том числе из мастерской. В «Метрострое» подтвердили: объявление на сайте разместили сами авторы панно. Причина проста – компания не смогла оплатить их работу.

Сразу уточним, деньги на панно у метростроевцев есть. Но передать аванс в размере 10 миллионов рублей художникам из компании «Тесера» они не могут. Сложившуюся финансово-бюрократическую ситуацию называют патовой. И выхода из нее пока не видят.

- Согласно закону, все платежи, целевое назначение которых заключается в оказании услуг или работ в рамках выполнения данного конкретного госконтракта, должны проходить через обособленный счет, - объясняет схему пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк. - Это обязательно как для генподрядчика, так и для субподрядчиков. У «Тесеры» такого счета нет. Дирекция может провести платеж на обычный счет организации только в случае, если она является прямым поставщиком.

Доказать прямую поставку можно, если у продукта, который поставляется есть лицензия или сертификат. Но и это не наш случай.

- В случае с таким уникальным произведением, как мозаичное панно, которое к тому же несет в себе явную художественную и авторскую ценность, это невозможно, - разводят руками в «Метрострое». – Поэтому аванс хоть и был включен в реестр платежей, но не был акцептован (одобрен – прим.авт.).

Напомним, по плану большие фриз-панно должны разместиться на стенах за эскалаторами. В вестибюле у Парка Интернационалистов – в честь воинов Афганской войны, в вестибюле у парка Героев-Пожарных – весьма логично - посвященное подвигам огнеборцев. Кстати, пожарным же посвятили и мини-экспозицию в подземном переходе вестибюля. Несколько автомобилей, на которых спасали от пожаров в разные времена, установили там еще осенью прошлого года.

В начале апреля строящуюся станцию осмотрел врио губернатора Александр Беглов. Во время его визита говорили о высокой готовности станции, о необходимости дальше развивать метрополитен, о том, что нужно усилить работу на объекте. О возможных проблемах с художественным оформлением публично заявлено не было.