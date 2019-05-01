Как в Ленинграде ковали Победу

Фашистская пропаганда описывала прифронтовой Ленинград, как «город мертвых». Гитлеровскому командованию хотелось думать, что по улицам бродят обезумевшие от голода людские тени, жить которым остались считанные дни. Но Ленинград продолжал бороться. И – о, ужас для захватчиков – не только жил, но и создавал смертельное для врага оружие.

ТРИ БАШНИ

До войны Ленинград был одним из крупнейших промышленных центров СССР. Здесь работали более тысячи предприятий. С началом гитлеровского нашествия вглубь страны удалось эвакуировать 90 крупных заводов. В блокаду многие фабрики остановились. Но оборонные предприятия продолжали работать. Большая часть вооружения, необходимого для защиты города на Неве, производилось именно в Ленинграде. Несмотря на обстрелы и бомбежки, голод и нехватку электроэнергии.

В конце 1930-х на «Кировском заводе» освоили выпуск одного из лучших тяжелых танков Второй мировой войны – КВ («Климент Ворошилов»). Грозная машина рождалась в муках. Заказчики из Наркомата обороны считали, что нужно создать настоящую движущуюся крепость, поэтому изначально танк планировали сделать с тремя башнями. Устрашающая, но неповоротливая махина была представлена правительству. Докладывая Иосифу Сталину, главный конструктор «Кировского» Жозеф Котин неожиданно предложил убрать две башни. Это была продуманная идея, значительно уменьшался вес танка, увеличивалась его скорость и маневренность. Но представители Наркомата обороны ее отвергали. А Сталин одобрил. Заручившись такой авторитетной поддержкой, завод приступил к серийному производству.

До войны и в первые месяцы блокады «Кировский» выпустил сотни КВ. И все же, когда фронт подступил к Ленинграду, решили эвакуировать танковое производство. Оборудование вывезли еще до того, как захлопнулось блокадное кольцо. На базе Челябинского тракторного завода создали знаменитый Танкоград, который с маркой «Кировского» всю войну выпускал боевые машины, сначала КВ, а затем и знаменитый Т-34.

БРОНЕ-КРЕПОСТЬ НА ЛЬДУ

Но и в Ленинграде «Кировский завод» продолжал работать. От проходной на проспекте Стачек до линии фронта было всего несколько километров. Ветераны «Кировского» вспоминали, что с крыши заводоуправления, где наши зенитчики обустроили наблюдательный пункт, без бинокля хорошо просматривались немецкие окопы, блиндажи и доты. Фашисты прямой наводкой били по цехам. Основное производство перевели на Выборгскую сторону – на Металлический завод. А на проспекте Стачек занимались в основном ремонтом покалеченной в боях техники. Отсюда восстановленные танки прямо шли в бой.

30 декабря 1941 года первый секретарь Ленинградского обкома ВКПб Андрей Жданов подписал Постановление Военного Совета Ленинградского фронта, устанавливающего выпуск в 1-м квартале 1942 года 60 танков КВ. Их создавали из механизмов, которые не вывезли в эвакуацию. Кроме того, сотрудники возвращали в строй машины, подбитые в боях.

На заводе часто бывали танкисты. Из недостатков КВ отмечали слишком высокую башню броне-крепости, что в бою делало танк более уязвимым для вражеских пушек. Эту конструктивную оплошность исправили.

История с башней имела еще одно продолжение. Кольцо блокады пыталось прорвать пять раз. А для наступления нужны были танки. Зимой 1942 года, когда готовилась Любанская операция, потребовалось перебросить десятки машин за блокадное кольцо – на восточный берег Ладоги.

Генерал-лейтенант инженерных войск Борис Бычевский вспоминал, что для этой сложнейшей операции на Балтийском заводе сделали санные паромы. Но во время испытаний выяснилось, что разогревающиеся полозья в мороз намертво припаивались ко льду, и сдвинуть с места сани с танком не могли даже несколько тракторов. Тогда танкисты предложили преодолеть Ладогу своим ходом. С машин сняли башни (хорошо одну, а не три!) и лобовую броню. «Аксессуары» танки тащили за собой на легких деревянных санях. Через три часа первые машины прибыли в район Кобоны. Там им вернули башни и броню. За пять дней по Дороге жизни на Большую землю переправили целую танковую бригаду. Позже КВ, сделанные в Ленинграде, участвовали в боях на Невском пятачке, в прорыве блокады.

ОТ КОРАБЛЕЙ ДО «ЛЕНИНГРАДОК»

Однако, работал не только «Кировский завод». Еще в начале блокады в городе начали спешно изыскивать резервы. На заводах «Большевик» и Ижорском обнаружили 45-мм танковые пушки 1932 года, снятые с легких танков Т-26 и БТ в ходе их модернизации в 1940 году. Пушки готовились на переплавку, но сделать это не успели. Полторы тысячи стволов – в условиях осажденного города это настоящий клад!

Пушки довели «до ума», так появилось оружие, предназначенное для борьбы с танками, самоходками и бронемашинами противника. Их очень полюбили на фронте и прозвали «Ленинградками». Неприхотливые, скорострельные, достаточно удобные, чтобы истощенные в условиях блокады солдаты могли их развернуть или перевести с места на место.

Завод имени Карла Маркса освоил выпуск нового грозного оружия ракетных комплексов «Катюша». На заводе «Русский дизель» ремонтировали двигатели для судов. Тут восстановили оборудование для легендарных крейсеров «Максим Горький» и «Киров».

На судостроительных заводах не только ремонтировали боевые корабли, но и наладили выпуск необходимых для разминирования Финского залива тральщиков, торпедных катеров и десантных кораблей – тендеров для Ладоги.

Текстильные и швейные предприятия шили одежду и обувь для солдат. Но даже они наряду с «мирной» продукцией начали выпускать и военную. Даже трикотажно-чулочная фабрика «Красное знамя» освоила производство корпусов для 76-миллимитровых снарядов. Обувная фабрика «Скороход» также изготавливала снаряды и пулеметные ленты. А мебельные фабрики поставляли фронту ящики для противопехотных и противотанковых мин. Это при том, что почти на всех заводах и фабриках Ленинграда 80 процентов сотрудников составляли женщины и подростки.

КСТАТИ

Лучший пистолет-пулемет

Пережив первую самую страшную блокадную зиму, Ленинград стал поставщиков вооружения для всей страны.

Одним из лучших автоматов всей Второй Мировой войны считается пистолет-пулемет Судаева (ППС). Легкий и надежный, он был безотказным в бою. Его разработали в блокадном Ленинграде в 1942 году сестрорецкие оружейники. Это предприятие тоже оказалось у линии фронта – под Сестрорецком стояли финны. Производство перевели в цеха эвакуированного инструментального завода на Новгородскую улицу. В осажденном городе для Ленинградского фронта было выпущено 46 572 ППС, а всего за годы войны сестрорецкие оружейники изготовили полмиллиона автоматов.