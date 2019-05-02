«Превратили ДОТ в помойку»: В Купчино блокадный памятник завалили мешками с мусором

Пока центр Петербурга украшают ко Дню Победы, в Купчино артиллерийский ДОТ оборонительного рубежа «Ижора» засыпали мусором. Об этом в группе «Новости Купчино» рассказали местные жители. По словам активистов, несколько дней назад во Фрунзенский район приезжал врио губернатора Александр Беглов. Он отправился на поезде от ж/д станции «Проспект Славы» до Павловска, чтобы проверить порядок вдоль железной дороги. Вероятно, чистоту пришлось наводить в спешке.

- По такому случаю вдоль путей убрали мусор, - делится Павел Швец. - Мешки с мусором аккуратно сложили в пакеты и оставили в амбразуре блокадного памятника - артиллерийского ДОТа оборонительного рубежа «Ижора».

Жителей Фрунзенского района такая халатность возмутила.

«Ну как так можно. Люди гибли, а мы их смешали с мусором. Какой позор», «Бережливые. Потом можно будет мусор аккуратно рассыпать на старые места», «В канун Дня Победы превратить ДОТ в помойку! Шедеврально!», - пишут они.

С жалобой пользователи планируют обратиться в администрацию Петербурга, чтобы выяснить, кто отвечал за чистоту на этой территории. Виновных они просят привлечь к ответственности.