Елизавета Боярская и Максим Матвеев спустились в метро

Большинство российских артистов проводят майские каникулы на зарубежных курортах у теплых морей. А некоторые в эти дни вынуждены работать. Так у Елизаветы Боярской, например, по расписанию роль Офелии в спектакле «Гамлет». В театр вместе с актрисой отправился и ее супруг Максим Матвеев, который сделал селфи прямо из вагона метрополитена и поделился им с поклонниками.

«Кто куда, а мы на «Гамлет» в МДТ. Кто-то играть, а кто-то смотреть...», - сообщил артист.

maxim_matveev_ Лиза Боярская с мужем в метро в Петербурге

Сыновей Андрея и Гришу актеры оставили под присмотром бабушки Ларисы Луппиан и няни. Деда - Михаила Боярского сейчас нет в городе. Он в Крыму на съемках продолжения «Гардемаринов».

Поклонники оценили естественную красоту Елизаветы. Даже без макияжа она не теряет звездного лоска. А про Максима написали, что в кепке и очках, которые его маскируют от пассажиров, он очень похож на отца супруги.

Напомним, для Матвеева и Боярской вагон метро ассоциируется с чувством влюбленности. Они познакомились на съемках фильма «Не скажу», где одной из ключевых стала эротическая сцена в вагоне с танцами на шестах.