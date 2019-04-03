«Помешали провокаторы»: Как Петербург пережил Первомай

На Первомай в Петербурге вышло сто тысяч горожан. Но праздник весны и труда закончился совсем не мирно: завершили задержаниями, переломами и... наркотиками. Совет по правам человека при президенте России сегодня опубликовал отчет петербургского омбудсмена Александра Шишлова о том, как прошел Первомай в Северной столице. Кто же сорвал, казалось бы, мирное шествие?

БАРАБАНЩИКА – ПОД АРЕСТ

В Петербурге согласовали 19 шествий по Невскому, митинги на Дворцовой, Исаакиевской и площади Ленина. Участников встретили полицейские, росгвардейцы и дружинники. Пропускали через рамки и после досмотра.

По разным данным, задержали от полусотни до 77 человек. Фото: Денис МЕДВЕДЕВ / Интерпресс

Самой скандальной во время демонстраций стала третья колонна участников. В ней шли представители партий «Яблоко», «Справедливой России», «Партии Роста», движения «Наблюдатели Петербурга», общественных организаций, градозащитников и активистов.

Разворачивать баннеры они начали еще до старта: выход отсрочили на полчаса якобы из-за задержки предыдущих колонн. На них – и про выборы, и про свободный интернет, и про систему «Платон». Люди в форме предупредили, что это можно расценить как митинг вне закона, правда, их не услышали.

Резник: «Меня отпустили, принесли извинения, но оценки произошедшего это не меняет. Невиданный в Петербурге произвол». Фото: «Твиттер» Максима Резника

В полдень колонна все же пошла под лозунгом «За свободные и честные выборы». Но тогда же начались и задержания. По сути, участников практически вели под конвоем.

– Задерживали с применением силы, без предупреждения, – заявил Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. – Одним из первых задержали барабанщика.

ВРЕМЯ ВЫШЛО

На углу Невского и Маяковской колонна остановилась, требуя отпустить «пленников». Для делегатов переговоры с полицией и ОМОНом закончились в автозаке. Там оказались депутат Максим Резник, двое представителей «Объединенных демократов» Александр Шуршев и Андрей Пивоваров.

Главных «провокаторов» отправили на 10 суток в тот же день. Фото: Денис МЕДВЕДЕВ / Интерпресс

В итоге остатки третьей колонны взяли в кольцо и вытеснили с проезжей части. По данным Александра Шишлова, задержали от 50 до 69 человек (всего в третьей колонне было полторы-две тысячи человек. – Прим. ред).

– У одной задержанной перелом ключицы, – уверяет Шишлов. – Митинг на площади Ленина тоже не состоялся. Расцениваю беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и задержания как грубое нарушение прав человека.

КСТАТИ

Резнику предложили пройти тест на наркотики

2 мая депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Резнику пройти тест на наркотики и оставить пост председателя комиссии по культуре в петербургском парламенте. Дело в том, что вечером 1 Мая в сети появился ролик, который запечатлел, как Резник якобы раскуривает на балконе травку.

– Резник своей провокацией (остановкой на углу Невского и Маяковской. – Прим. ред.) сорвал мирное шествие, подставил под дубинки молодых активистов, выставил правоохранителей в темном свете. И все это было сделано ради шумихи, – считает Милонов. – Причем сам депутат ушел от ответственности благодаря своему удостоверению.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по молодежной политике и Комитет по межнациональных отношениям Санкт-Петербурга: «Из-за провокаторов люди опоздали на поезда»

– Хорошему настроению петербуржцев помешали провокаторы, которым близок оказался не Мир, Труд, Май, а общественный беспорядок. Они сорвали праздничное шествие по Невскому проспекту. Дойдя до метро «Маяковская», зачинщики убедили граждан остановиться и не продолжать согласованное шествие, попытались организовать незаконный митинг. Это привело к тому, что идущие сзади законопослушные граждане не смогли продолжить демонстрацию.

В течение часа участников просили продолжить движение, но некоторые лидеры колонн, перегородив всю проезжую часть, отказались. Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков. Действия провокаторов привели к перебою работы общественного транспорта, толпа мешала попасть на Московский вокзал, люди опоздали на поезда.