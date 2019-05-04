«Зенит» - чемпион! Сине-бело-голубые досрочно оформили победу в чемпионате России

К 27 туру чемпионата России лидеры таблицы – «Зенит» и «Локомотив» подходили в напряжении. Отрыв петербургской команды в восемь очков, конечно, комфортное преимущество. Но сокращать его было ни в коем случае нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706832" frameborder="0"></iframe> ФК Зенит стал чемпионом России по футболу: Победу празднует весь Петербург.

- Мы еще ничего не решили, ничего не добились, - резонно замечал на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Матч и правда предстоял не из легких: «Ахмат» - вязкая, цепкая команда, с легкостью отбирающая очки у лидеров чемпионата, тем более на своем поле. У «Локомотива» же в этом туре соперником был тульский «Арсенал».

zenit_spb Тот самый момент That moment #ВКаждомИзНас

Но первым играл «Зенит». На чужом поле. В высокой траве, где мяч откровенно вяз при передаче низом. И без Дзюбы в стартовом составе. Говорили, что у Артема травма, но не исключено, что Семак решил поберечь его для более принципиального соперника – ЦСКА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706833" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге в ночь на 5 мая отмечают победу Зенита в чемпионате России по футболу.Артем КИЛЬКИН

Первые 75 минут игра у «Зенита» откровенно не складывалась. Схема 4-3-3 для команды стала достаточно рискованной и экспериментальной. Но реализация не получилась. Первый тайм команды отыграли по нулям. Хозяева откровенно давили гостей, которые за 45 минут не нанесли в створ ворот ни одного удара. Вот уж, где пришлось замолкнуть всем тем, кто откровенно поливал Дзюбу грязью на протяжении сезона - без Артема команде приходилось реально туго.

"Зенит" в статусе чемпионов прибыли в Петербург.Фото: Артем КИЛЬКИН

Во втором забили! Ахматовцы… на 55 минуте в ворота Андрея Лунева мяч занес полузащитник Силва Исмаэл.И лишь на 87-й минуте Себастьян Дриусси смог сравнять счет. Радости на поле было, как будто парни уже в тот момент выиграли Чемпионат. Забегая вперед, как оказалось, это и был "золотой" гол.

Дальше оставалось только ждать. Расклад в турнирной таблице на тот момент был такой: 58 очков у «Зенита», 49 и матч в запасе у «Локомотива». Если москвичи выигрывают или играют вничью – борьба продолжается, если проигрывают, первое место для них – недосягаемо.

Кажется, никогда за тульских оружейников не болело столько народу. Весь пятимиллионный Петербург на эти два часа стал рьяным фанатом «Арсенала». Не все верили, но все надеялись.

Сергей Семак выиграл чемпионат России вместе с "Зенитом" в четвертый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Будет круто, если «Зениту» поможет взять чемпионство Лука Джорджевич (нападающий «Зенита», в аренде у тульской команды – прим. авт.), - обсуждали в соцсетях петербургской команды и такой расклад.

Шутки шутками, а ведь так и получилось. Открыл счет на 24-й минуте полузащитник «Арсенала» Зелимхан Бакаев. А в середине второго тайма Лука перехватил мяч, вышел один на один с голкипером железнодорожников и обыграл его. Гол в пустые ворота и 2.0!

«Локомотиву» не помогли даже шесть добавленных минут. С финальным свистком «Арсенал» поднялся в таблице на шестое место, а «Зенит» досрочно за три тура до конца турнира стал Чемпионом России. И оставшиеся три игры – с «ЦСКА», «Ростовом» и «Енисеем» он уже проведет в этом статусе.

Любопытно, что о своей победе футболисты узнали позднее всех остальных – в тот момент, когда матч завершился, они возвращались из Тулы в Петербург.

Пока команда возвращается домой, в Петербурге уже вовсю отмечают ее чемпионство Фото: ФК "Зенит"

КСТАТИ

В следующем сезоне «Газпром Арена» впервые примет матчи Лиги Чемпионов. «Зенит» обеспечил себе участие в групповом этапе международного турнира. Соперников узнаем 29 августа.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- Сергей Семак выиграл чемпионат России вместе с «Зенитом» в четвертый раз. Он стал единственным в истории клуба, кому удавалось победить в чемпионате страны в качестве футболиста, помощника и главного тренера.

- «Зенит» завоевывал главный трофей страны шесть раз в своей истории — в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.

- Большинство футболистов основного состава сине-бело-голубых завоевали золотые медали РПЛ впервые в карьере. Среди них Артем Дзюба и Андрей Лунев. Всего – 20 человек.

- Александр Кокорин формально тоже стал Чемпионом России. Впервые.

- Рекордсмен по чемпионским званиям Александр Анюков. Он завоевал его в пятый раз!

- Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, завоевывавший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.

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