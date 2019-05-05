Артем Дзюба – о своем первом чемпионстве: «Шел к этому всю карьеру»

В Грозный, на матч с «Ахматом» сине-бело-голубые отправились без своего ключевого нападающего. Неделей ранее Артем Дзюба в игре с «Крыльями Советов» получил травму. И, хотя он сам успокоил поклонников, что все не так страшно, как казалось вначале, игру ему пришлось пропустить.

В итоге о чемпионстве «Зенита» форвард узнал даже раньше своих одноклубников. Те, пока еще в полном неведении, возвращались домой из Тулы. А Артема уже завалили поздравлениями во всех соцсетях и мессенджерах.

artem.dzyuba Артем Дзюба поблагодарил всех за поддержку

В аэропорт, к товарищам, которым устроили в прямом смысле огненную встречу, Дзюба не поехал. Но записал обращение к своим болельщикам, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706832" frameborder="0"></iframe> ФК Зенит стал чемпионом России по футболу: Победу празднует весь Петербург.

- До конца еще не осознал, что стал чемпионом, - говорит Артем. Вид у него и правда, немного ошарашенный, но очень счастливый. – Я безумно рад, шел к этому чемпионству всю свою футбольную карьеру. Безумно счастлив, горжусь командой. Все парни красавцы, настоящие львы. Поздравляю команду и город. Мою семью, родных, близких, друзей. Спасибо за веру, за поддержку в трудную минуту. Это дорогого стоит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706833" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге в ночь на 5 мая отмечают победу Зенита в чемпионате России по футболу.Артем КИЛЬКИН

Про поддержку в трудную минуту Артем говорит не зря. Последний год у него получился, как на качелях: он ощущал то волны фанатского обожания, то лавину негатива. От «Дзюбомании» во время Чемпионата мира до оскорбительного «бревна», «ссылки» в «Арсенал» (вместе с тем самым голом в ворота «Зенита) и голевой «засухи» продолжительностью более тысячи минут. А потом он забивает в самую решающую минуту - буквально последнюю в принципиальном матче с Краснодаром. И вновь становится кумиром болельщиков.

Этой ночью Петербург не спит.Фото: Артем КИЛЬКИН

А его пенальти в ворота Испании? А его пламенная речь перед серией пенальти с Хорватами? А его слезы после поражения на всю страну? Искренность, горячность и страсть - за это его и полюбили. И поэтому чемпионство «Зенита» - это, конечно, счастье для петербуржцев. Но чемпионство Дзюбы – это праздник внутри праздника.

Vamos, Артем!

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