2019-05-05T15:08:05+03:00
Общество

Следователи проводят проверку после обнаружения ямы с телами жертв, расстрелянных фашистами

Поисковики нашли останки гражданских людей
Роман ЛЯЛИН
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На месте происшествия работают следователи Фото: СКРНа месте происшествия работают следователи Фото: СКР
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В Новгородской области нашли захоронения жертв, расстрелянных во время Великой Отечественной войны. Тела поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района. Сейчас на месте обнаружения останков уже работают следователи.

- Во время осмотра места происшествия из ямы при раскопках специалисты извлекли пять скелетированных трупов. У троих из них заметны, предположительно, огнестрельные ранения головы (черепа). Также во время раскопок были найдены фрагменты личных вещей и одежды, - рассказывают в СУ СКР по Новгородской области. - Кроме того, рядом с могильников найдены гильзы от автоматического оружия иностранного производства.

Сейчас следователи уже назначили проведение экспертиз, чтобы установить возраст, пол погибших и причины их смерти. Силовики уточняют, что сейчас работают с архивами военных времен, чтобы установить всю картину событий, которые происходили в те года.

- По предварительным данным, у деревни Жестяная Горка в шести расстрельных ямах могут оставаться останки свыше трех тысяч советских мирных граждан различных национальностей, среди которых женщины и дети, казненные оккупантами в 1941-1943 годах, - поясняют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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