"Зенит" сделал чемпионом России тренер, которого выбрали голосованием "Вконтакте": 11 фактов о победе сине-бело-голубых

1. Сергея Семака выбрали тренером фанаты

Просто напомним эту историю: сразу после ухода Роберто Манчини руководители клуба решили поинтересоваться у болельщиков, кого они хотят видеть на тренерском мостике. Это уже было неожиданно – где ж это было ранее видено, чтобы топ-менеджеры советовались с фанатами по таким вопросам.

Тем не менее, официально был озвучен список из пяти кандидатур - Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») и Сергей Семак («Уфа»). В голосовании с огромным отрывом победил Семак.

Но это еще ничего не значило: многие склонялись к мысли, что тренер с небольшим опытом «Зениту» не подойдет. Мол, это не площадка для экспериментов, нужен иностранец, который разгребет бардак.

Но Семака назначили. За этот год о нем высказывались по-разному, особенно после проигрыша минскому «Динамо» и серии неудач в конце осенней части чемпионата.

А Сергей Богданович просто делал свое дело. Упрямо шел вперед и строил команду, такую какой она должна быть. Чемпионскую команду. И у него получилось.

2. Сине-бело-голубые впервые в современной истории стали чемпионами при российском тренере.

В 2007-м «Зенит» привел к победе голландец Дик Адвокаат, в 2010 и 2012 годах итальянец Лучано Спаллетти, в 2015-м – португалец Андре Виллаш-Боаш. И вот теперь Сергей Семак.

Кстати, свой самый первый чемпионский титул, тогда еще СССР, зенитовцы завоевали тоже под руководством соотечественника – легендарного футболиста, а затем тренера Павла Садырина.

3. «Зенит» не мог завоевать титул три сезона подряд – самый длительный период в новой истории команды.

Более того, годом ранее он показал свой худший результат – пятое место в турнирной таблице. Семак меньше, чем за год смог построить из дезориентированной команды футбольных чемпионов. И это еще одна – его личная победа. Семак был назначен на пост главного тренера 29 мая 2018-го. И ровно через 340 дней привел сине-бело-голубых к золотым медалям.

4. Сергей Семак стал чемпионом России вместе с «Зенитом» в четвертый раз.

Более того, он единственный, кому удавалось победить в чемпионате страны с одним клубом в трех ипостасях - в качестве футболиста (в 2010 и 2012 годах), помощника Виллаш-Боаша (сезон 2014/2015) и непосредственно главного тренера (2019 год).

Но вообще-то у него есть еще три чемпионства – одно в составе «ЦСКА» в 2003 году и два подряд – с «Рубином» - в 2008 и 2009 годах.

5. «Зенит» -единственный российский клуб, завоевывавший все высшие национальные награды.

В копилке команды Чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги. Кроме того, «Зенит» единственный обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706832" frameborder="0"></iframe> ФК Зенит стал чемпионом России по футболу: Победу празднует весь Петербург.

6. Практически все футболисты из основного состава впервые стали Чемпионами России.

Назовем двадцатку наших героев поименно: Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба, и даже Александр Кокорин.

Да, несмотря на то что футболист уже более полугода находится в СИЗО, он – футболист «Зенита». И до того, как попасть за решетку, успел помочь команде на пути к чемпионству.

7. Александр Анюков стал чемпионом России в пятый раз!

Капитан играет в «Зените» с 2005 года, он был свидетелем и непосредственным участником всех побед команды. Впрочем, в прошлом году, при Манчини, его отправили в «Зенит-2», играющим тренером. Но, вставший на капитанский мостик Семак, вернул Александра в основу. Как видим, правильно сделал.

8. «Зенит» все 27 туров шел на первом месте турнирной таблицы.

Преследователи менялись, лидер оставался прежним. Опасно было до ухода на зимний перерыв, когда «Зенит» проиграл несколько матчей подряд, растеряв комфортное преимущество и вплотную подпустив к себе «Краснодар». Но провел блестящую трансферную компанию и в 2019-м уже практически не терял очки, наращивая отрыв.

9. Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков – единственный в нынешнем составе клуба, кто имеет отношение ко всем чемпионствам «Зенита».

В 1984 году он носил титул Чемпиона СССР, как вратарь сине-бело-голубых.

10. «Газпром-арена» впервые примет матчи Лиги Чемпионов УЕФА

Зенит» сыграет в групповом этапе главного клубного европейского турнира в седьмой раз в истории. Своих соперников сине-бело-голубые узнают на жеребьевке 29 августа. Но легко точно не будет. На данный момент, кроме «Зенита» выход в группу себе обеспечили такие европейские гранды, как «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Наполи», «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «ПСЖ».

11. Чемпионский кубок останется у "Зенита" навсегда

Став пятикратным Чемпионом России по футболу, «Зенит», согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», получает Кубок Чемпионов на вечное хранение!

КОНКРЕТНО

ЗЕНИТ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2018/19

27 – сыгранных матчей

18 – выигранных игр

4 – игры вничью

5 – поражений

50 – забитых голов

26 – пропущенных голов

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