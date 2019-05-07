О Дороге жизни через Ладожское озеро знает каждый. А о том, что она имела продолжение через Финский залив, долгое время известно было мало. В 2015 году в поселке Лисий Нос торжественно открыли памятник «Дорога мужества», посвященный этой героической трассе, получившей в народе название Малая дорога жизни. Это событие послужило началом журналистского расследования, которое ведут «Комсомольская правда» и фонд Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». С тех пор появились десятки публикаций в газете, вышли две книги: «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова».

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Но интерес к теме не ослабевает. В настоящее время к изданию готовится третья книга - «Неизвестная блокада: две дороги».

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Две дороги - это, конечно, Дорога жизни и Малая дорога жизни.

АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ

В мае 1945 года поверженный Рейхстаг стал одним из символов победы над Германией. Над ним взметнулось Знамя Победы. Тысячи наших воинов - рядовых и даже маршалов - оставили свои автографы на его стенах. Писали мелом, углем, царапали гвоздем - всем, что попадется под руку. Среди них немало автографов защитников Ленинграда.

Прошли десятилетия. Состоялось объединение Германии. Парламент страны переехал из Бонна в Берлин. Здание бывшего Рейхстага подверглось масштабной реконструкции под руководством знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Теперь оно называется бундестаг. Во время работ встал вопрос: что делать с сохранившимися надписями советских солдат? В парламенте даже провели голосование, и большинство депутатов высказалось за то, чтобы их сохранить. До наших дней, по официальным данным, дошло всего 159 надписей. Они находятся на стенах служебных помещений парламента, куда просто так с улицы не зайдешь. Увидеть их можно только во время экскурсий, которые проводят по предварительной записи малыми группами два-три раза в день…

Среди сохранившихся надписей в основном имена бойцов, названия городов, откуда они пришли в Берлин. Но есть и несколько фраз, очень важных именно для мая 1945 года.

Одна из них: «За Ленинград заплатили полностью».

Вчитайтесь в слова. В них нет злобы и ненависти. Заканчивалась страшная война, нужно было думать о будущем. Познавшие боль и страдания уже не жаждали мести, ленинградская блокада, где жизнь каждого зависела от поддержки других, научила ценить сострадание и милосердие. Ужасы войны открыли для ленинградцев самое главное: спасение не в пушках и бомбах, спасение в гуманизме.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ БОЙ

Сражение за Ленинград историки называют одним из самых длительных и кровопролитных во всей Второй мировой войне. Только блокада длилась 872 дня. Но битва за город на Неве началась задолго до 8 сентября, когда фашисты захватили Шлиссельбург и замкнули кольцо окружения. Она началась 22 июня 1941 года, когда немецкие войска перешли нашу границу. В плане «Барбаросса» Ленинград значился первой целью фашистского удара. Только после покорения Ленинграда фашисты планировали идти на Москву и юг СССР.

Бойцы, которые сражались за город на Неве, тоже оставили свои надписи в самом сердце Германии.Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

В 1950-е годы вышла пьеса Александра Штейна «Гостиница «Астория». Автор в блокаду служил военным корреспондентом и в своих произведениях писал о том, что сам видел. В пьесе военный журналист Вадим Троян привозит с фронта пригласительный билет с золотым тиснением, найденный у плененного фашистского офицера. В нем его приглашают на банкет в гостиницу «Астория» «по случаю занятия Петербурга вооруженными силами Германии». Даже дата называется - 1 октября 1941 года. Возможно, именно так появилась известная фраза, которую можно встретить во многих учебниках истории и книгах о блокаде: гитлеровцы настолько были уверены в своей победе, что даже запланировали по этому случаю торжество. Увы, в музеях и архивах пока не удалось найти оригинал или хотя бы фотокопию такого приглашения. Специалисты-историки склонны считать, что это легенда…

В реальности все было по-другому. После тщетных попыток захватить Ленинград гитлеровский генштаб выпустил директиву, в которой говорилось, что фюрер принял решение стереть Ленинград с лица земли. Тут же указывалось: «Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты... Мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». В Ленинграде в тот момент находилось около двух с половиной миллионов мирных жителей и беженцев. Фашисты всех их приговорили к мучительной смерти.

ОБРЕЧЕННЫЙ,НО ВЫСТОЯВШИЙ

Ленинград, казалось, был обречен. Единственной нитью, связывающей город с Большой землей, оставалось Ладожское озеро. Пока не нагрянули морозы, в Ленинград шли караваны судов. Но неминуемо наступала зима. Запасы продовольствия стремительно истощались. 20 ноября нормы выдачи хлеба сократили до 250 граммов рабочим и 125 - всем остальным.

В условиях этой страшной реальности было принято решение построить дорогу по льду Ладоги. Такой дороги не знали нигде в мире, но иного выхода не было. Все понимали, что снабжение осажденного города надо наладить любой ценой. Не получилось бы организовать перевозки автомобилями, пустили бы гужевой транспорт, собачьи упряжки, лыжников… Но 22 ноября 1941 года на восточный берег пошла первая автоколонна. С тех пор поток машин по Дороге жизни возрастал день ото дня. Уже 25 декабря начали расти нормы выдачи хлеба в Ленинграде.

Дорога жизни, работавшая две блокадные зимы, спасла Ленинград от голодной смерти. И она обеспечила победу.

Военная трасса через Ладогу имела свое продолжение и пролегла по льду Финского залива к Кронштадту и Ораниенбаумскому плацдарму, островам в Финском заливе - анклавам обороны Ленинграда, отрезанным от Большой земли и города на Неве. Этот участок трассы народ прозвал Малой дорогой жизни.

Кронштадт, Ораниенбаум и острова не только сдерживали огромные силы врага, не давали фашистам усилить натиск на Ленинград и перебросить войска на другие фронты - под Москву, Сталинград, на Курскую дугу, они стали базой наших подлодок, которые уже весной 1942 года первыми прорвали блокаду и атаковали гитлеровский флот на Балтике и у берегов Германии.

Зимой 1944 года с Ораниенбаумского плацдарма началась операция по полному разгрому фашистских войск под Ленинградом. Отсюда защитники города на Неве шли освобождать нашу страну и Европу. Дошли до Берлина и расписались на Рейхстаге.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В этом году наша страна отмечает 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

День Победы - особый праздник. В этот день мы низко склоняемся перед теми, кто проявил свое мужество на фронте и в тылу, не щадил своих жизней ради жизни будущих поколений. Победа в Великой Отечественной войне принесла свободу и независимость не только нашему Отечеству, но и другим народам и странам. Чем дальше уходят те героические времена, тем больше мы должны ценить тот подвиг, который совершили наши отцы и деды во имя нашей Родины.

Вячеслав Заренков. Фото: Архив фонда «Созидающий мир».

Фонд «Созидающий мир» бережно хранит память о подвиге наших героев. В 2015 году в поселке Лисий Нос был установлен монумент «Дорога мужества» - самый большой памятник в Приморском районе Санкт-Петербурга. Монумент посвящен Малой дороге жизни, снабжавшей в годы войны Кронштадт и Ораниенбаум, оказавшиеся в двойном кольце вражеской блокады.

Установка этого памятника стала отправной точкой в проведении собственного исторического расследования о Малой дороге жизни, по итогам которого фонд «Созидающий мир» издал две книги Анатолия Аграфенина: «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова». Сейчас к выходу в свет готовится третье издание, посвященное теме Великой Отечественной войны, - «Неизвестная блокада: две дороги».

Уважаемые петербуржцы-ленинградцы! Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда и их семьи! Примите в этот день самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, любви и поддержки близких людей!

Вячеслав ЗАРЕНКОВ, президент фонда «Созидающий мир».