Историческая память для новых героев

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Это уже традиция - накануне праздника Победы вспоминать героев Великой Отечественной, которые отдали свои жизни за Родину. Но ведь историческая память - не потрепанная антикварная вещь, которую можно убрать на антресоли между праздниками… Петербургское движение «Вечно живые» помогает хранить и передавать знания о войне, ее героях, ее маленьких и больших подвигах независимо от торжественных дат.

Неоценимым подспорьем в эстафете поколений стали истории очевидцев Великой Отечественной, которые участники движения собирают уже несколько лет.

- Мало кто может с точностью до минут сказать, когда кончилось его детство. Я могу. Это случилось в 12 часов 40 минут 28 июля 1941 года, когда мне было четырнадцать лет от роду, - вспоминает петербурженка Галина Георгиевна Корнитенко. - Начавшаяся война ожидалась молниеносной. Нас, школьников, в конце июня вывезли под Боровичи в сельскую местность, чтобы мы там переждали трудные для города дни. Вскоре стало очевидно, что расчет на быстрое окончание войны оказался опрометчивым. С огромным трудом родители добились права на транспортировку нас в товарном составе. Поезд продвигался вперед очень медленно. И вдруг сильнейший толчок. Оказалось, немецкие летчики бомбили наш состав. Один заход, второй, крики, стоны. Из оставшихся вагонов, как горох, посыпались дети, женщины. А немцам мало - спустились и на бреющем полете стали расстреливать мирных жителей.

А вот что рассказывает Виктор Иванович Данилов:

- Мать у меня пропала в декабре 1941-го. Маленькая сестра умерла 25 апреля 1942 года. Бабушка в том же году скончалась, 22 июля. Поэтому я оказался у отца: он военный, взял меня в блиндажи, что-то вроде сына полка. И был я в этом полку почти полгода, чуть больше, пожалуй. Я жил с солдатами. Значит, солдаты уходили по своим воинским делам, а мне они насыпали кучу патронов и четыре-пять крупных дисков. А что мне там было, лет пять, пять с половиной… Я вбивал патроны в автоматные и пулеметные диски. Все, конечно, я не успевал. Поэтому, когда солдаты приходили вечером, они, бывало, давали мне подзатыльник, так, в шутку, чтобы не расслаблялся. Ну за то, что я не успевал набивать. Пружина-то жесткая, а у меня силы никакой. Но все равно старался. Такое вот детство.

Ирина Вячеславовна Власова родилась в мирное время, но на всю жизнь запомнила рассказы о войне дедушки - Виктора Степановича Лебедева.

- О зимней Дороге жизни есть и книги, и научные труды, а вот о летней известно меньше. Летом в Ленинград продукты везли по воде - и это было не менее страшно и рискованно, чем зимой, - рассказывает Ирина Вячеславовна. - Мой дедушка в войну работал механиком маломерных судов на Ладоге. Он вспоминал, что приходилось видеть, как тонут суда поблизости, идущие следом, гибли товарищи, с которыми виделись еще утром. Видели, как тонет соседнее судно, и были вынуждены идти дальше. Выбора не было! Приблизишься к погибающим - попадет и тебе. К тому же рискуешь не только собой, но и тем, что не сможешь доставить продукты в осажденный город. А доставить надо любой ценой - это важнее всего. Город ждет, надеется. Вот и шли дальше.

В мероприятиях движения «Вечно живые» участвуют курсанты военных училищ и академий. Фото: ОД «Вечно живые».

Это лишь несколько историй из тех, что удалось собрать участникам общественного движения «Вечно живые». Собирают буквально по крупицам, ведь с каждым годом все меньше остается живых свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание. Искренние, безыскусные и оттого еще более живые рассказы очевидцев трогают сильнее, чем уже привычные многим кадры кинохроники. И именно они помогают сохранить память о самой страшной войне в истории человечества. О тех, кому мы обязаны и нашим настоящим и будущим.

- Мы собираем воспоминания жителей блокадного Ленинграда, и у всех историй есть то, что их объединяет: сила духа, мужество нашего народа. Это самое удивительное, как в нечеловеческих условиях люди оставались людьми и совершали подвиги, - говорит учредитель общественного движения «Вечно живые» Федор Туркин. - К сожалению, мы, современное поколение, затронуты ржавчиной равнодушия, а равнодушие - это как раз такая антиленинградскость, которая мешает нам двигаться вперед. Справиться с ней помогут образование, искусство, память об истории родной страны и люди, осознающие, что будущего у народа не будет, если он забудет свое прошлое.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХА

Движение «Вечно живые» было создано в мае 2016-го, в год 75-летия начала Великой Отечественной войны. И все это время его участники занимаются очень важной, хотя, может, и не всегда заметной работой. Организуют встречи ветеранов, поездки по местам воинской славы, устраивают концерты, традиционные субботники и торжественные церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище. И, конечно же, участвуют в акции «Бессмертный полк».

А еще участники движения «Вечно живые» придумали и организовали новую петербургскую традицию - торжественное шествие в честь героев, защищавших Ленинград в дни Великой Отечественной войны. Уже не первый год проводится оно 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда. Среди участников шествия не только петербуржцы, но и приезжие, люди всех возрастов: юные кадеты, представители отряда Юнармии, школьники, студенты, ветеранские сообщества… Часто к колоннам присоединяются и обычные прохожие, которые не в силах остаться в стороне от хорошего почина.

Конечно, движение очень активно взаимодействует со старшим поколением, но основная работа направлена все-таки на молодежь. В мероприятиях «Вечно живых» участвуют школьники, студенты, курсанты военных училищ и академий. В городских школах создаются музеи воинской славы, проводятся уроки мужества, ребята пробуют свои силы в поисковых отрядах, причем делают это по собственной инициативе! Молодым людям это дает возможность прикоснуться к реальной истории, а не изучать ее по книжкам, сидя за партой.

Уроки мужества и тематические мероприятия проводятся даже для малышей в детских садах. Фото: ОД «Вечно живые».

- Нужна ежедневная работа. И в первую очередь с молодым поколением. Молодежь нужно растить на лучших примерах, а в истории нашей страны их предостаточно, - считает Федор Туркин.

Участники движения уверены: главное - поддерживать искренний интерес детей к истории. А интерес этот у новых поколений петербуржцев, родившихся через десятки лет после победы, безусловно, есть. Им и нести эстафету памяти дальше - чтобы не забывалась та великая и страшная война, а главное - чтобы она никогда не повторилась...

СПРАВКА

Движение «Вечно живые» было создано в мае 2016 года и сначала называлось «Бессмертный Ленинград». Но со временем стало понятно, что проект шагнул за рамки истории подвига нашего города во время Великой Отечественной войны. Участники движения пришли к осознанию, что необходимо сохранять историческую память о героях России и их подвигах в ратном деле, культуре, науке, искусстве, труде, духовном движении во благо Родины на всех этапах ее истории. Тысячи героев России не могут оказаться вне поля внимания движения. Все это нашло отражение в новом названии проекта - «Вечно живые».

- История русского государства насквозь пропитана героизмом. Подвиг у нас в крови, - считает Федор Туркин. - Цель общественного движения «Вечно живые» - напомнить о том мужестве, которое присуще нашему многонациональному народу испокон веков. Мы убеждены, что изучение достижений наших предков в культуре, науке, труде способно вдохновить на свершения новое поколение. Война способствовала ратным подвигам, так пусть мирное время способствует подвигам в созидании!