2019-05-07T17:31:36+03:00
Общество

Детям, родившимся в Ленинграде в войну, могут дать статус блокадника

Власти Петербурга решили признать блокадниками всех, кто прожил в осажденном городе хотя бы день
Петр КИБЕР
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Статус жителей блокадного Ленинграда предложили присвоить детям, родившимся в осажденном городе в войну, но прожившим здесь меньше четырех месяцев.Статус жителей блокадного Ленинграда предложили присвоить детям, родившимся в осажденном городе в войну, но прожившим здесь меньше четырех месяцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 2019 году отмечалось 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Но самих блокадников с каждым годом становится все меньше - возраст, тяготы и лишения, перенесенные в военное время дают о себе знать. Однако, при этом есть категория людей, которые родились в осажденном городе, но не считаются блокадниками. Сейчас эту несправедливость хотят исправить.

- Мы не делим блокадников на наших и тех, кто живет в других городах и странах. Заботиться о каждом из вас – наш священный долг, - приводит слова врио губернатора Санкт-Петербурга пресс-служба Смольного.

Также глава города добавил, что считает правильным присвоить статус жителя блокадного Ленинграда детям, родившимся в осажденном городе в войну, но пробывшим здесь менее четырех месяцев - именно такое ограничение действует для признания человека блокадником.

- Приравнять детей, проживших в Ленинграде менее четырех месяцев, к блокадникам, на мой взгляд, будет правильно. На федеральный бюджет мы в этом случае не рассчитываем, но все, что зависит от города – будет сделано, - заявил Александр Беглов.

Стоит сказать, что сейчас в Петербурге проходит съезд Международной ассоциации блокадников, которая объединяет более 100 российских и зарубежных городов. А в преддверии Дня Победы в город на Неве съехались 150 человек из числа жителей блокадного Ленинграда и их потомков из стран бывшего СССР, а также Израиля, США и Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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