В Петербурге речные прогулки в 2019 году подорожали в среднем на 50 рублей

Речные прогулки в Петербурге подорожают на 20%. Такую информацию опубликовали на днях некоторые федеральные, а за ними и городские СМИ. Среди причин – подорожание топлива и аренды причалов, падение доходов и пассажиропотока. Однако мы, разобравшись в ситуации, выяснили – все не так плохо.

Факты и домыслы

Получить комментарий от первоисточника новости – президента городской Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимира Родионова – нам не удалось: сейчас он в отъезде и вернется не раньше середины мая. Вместо него побеседовать с нами согласился Юрий Набатов – генеральный директор судоходной компании «Нева Тревел Компани», которая является одним из основателей и действующим членом Ассоциации.

Первое и главное: в ближайшее время повышать цены никто не планирует. Все финансовые модели, поясняет Набатов, обычно формируются и согласовываются еще в феврале-марте, до начала навигации, и не меняются на протяжении всего сезона.

- Тогда же, весной, закладывается индексация цен, - поясняет наш эксперт. – В этом году она уже произошла – в среднем билеты на разные виды прогулок подорожали на 4-7%. - В деньгах это где-то 50 рублей. Если в прошлом сезоне стандартная прогулка по рекам и каналам стоила в среднем 700 рублей, то сейчас, соответственно, 750.

По словам Набатова, такая индексация проводится ежегодно. Причины все те же – рост налогов, цен на топливо, на аренду причалов. 4-7% при этом – оптимальный уровень, выше которого при всем желании не получится подняться – иначе можно столкнуться с резким падением пассажиропотока.

- Больше 70% наших пассажиров – это жители Петербурга и российские туристы, - рассказывает эксперт. – Покупательная способность у них, к сожалению, не самая высокая, поэтому делать цены как в Европе, где одна речная прогулка может стоить 20 евро (почти 1 500 рублей в пересчете на наши деньги – прим. ред.), мы не можем. Приходится искать другие пути – например, нам очень сильно помогают онлайн-продажи. Если раньше, когда билеты продавали только непосредственно у причалов, средняя заполняемость теплохода была в среднем 20 человек на рейс, то теперь – 24-25.

«Если не грянет катастрофа»

Как отмечает Набатов, несмотря на все издержки, скачок цен сразу на 20% практически невозможен – если только в стране не грянет какая-нибудь особо крупная экономическая катастрофа. Но пока предпосылок к этому, к счастью, нет.

С другой стороны – рентабельность бизнеса постепенно падает. Сейчас, по данным Ассоциации, она составляет 8-13%. Раньше этот показатель равнялся 22-25%.

- Та же цена на топливо за последние десять лет поднялась больше чем в два раза, - рассказывает наш собеседник. – В этом году вырос НДС. Это стало для нас очень неприятным сюрпризом. Я не берусь давать какой-то долгосрочный прогноз, но могу сказать по себе: те вложения, которые наша компания могла сделать в модернизацию, в обновление флота пять лет назад, сегодня мы сделать не можем.

В целом, серьезно беспокоиться за отрасль рано: большинство компаний, по словам Набатова, с начала нулевых капитально отремонтировали старые суда и закупили новые, так что глобальные траты им пока не грозят. Ну а что будет дальше – покажет время.