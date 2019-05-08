2019-05-07T18:28:54+03:00
Общество

От Ленинграда до Петербурга: Как в Северной столице в разные года праздновали День Победы

Трудно в это поверить, но на протяжении без малого 20 лет День Победы праздновали совсем не так, как сейчас [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Фотохроника Парадов Побед 9 мая в Ленинграде и Санкт-Петербурге.Фотохроника Парадов Побед 9 мая в Ленинграде и Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург, как и вся остальная Россия, готовится отмечать самый главный праздник весны – День Победы. Программа 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге масштабная и яркая – один только парад соберет на Дворцовой площади больше четырех тысяч солдат и офицеров, десятки единиц бронетехники и авиации.

Но так было не всегда. Трудно в это поверить, но на протяжении без малого 20 лет и в Союзе в целом и в Ленинграде в частности День Победы праздновали совсем по-другому. Как именно – «Комсомолка» рассказывает и показывает вместе с Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Народное гулянье на Дворцовой площади в День Победы. Дата съемки: 9 мая 1945 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Капустин Владимир Илларионович ЦГАКФФД СПб

Народное гулянье на Дворцовой площади в День Победы. Дата съемки: 9 мая 1945 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Капустин Владимир Илларионович ЦГАКФФД СПб

Самое первое народное гулянье в честь победы над фашистской Германией прошло в городе на Неве девятого мая 1945 года. Несмотря на то, что город был истощен войной и частично разрушен, праздновал народ с размахом: с митингами, концертами, танцами и фейерверками. А вот первый военный парад состоялся только два месяца спустя – восьмого июля домой, в Северную столицу, из Прибалтики вернулся гвардейский стрелковый корпус в составе 45-й, 63-й и 64-й гвардейских стрелковых дивизий.

Торжественное шествие оркестра Вооруженных сил Великобритании и духового оркестра Ленинградского военного округа по Невскому проспекту. Дата съемки: 9 мая 1995 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Автор съемки: Глевицкий Анатолий Иванович ЦГАКФФД СПб

Торжественное шествие оркестра Вооруженных сил Великобритании и духового оркестра Ленинградского военного округа по Невскому проспекту. Дата съемки: 9 мая 1995 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Автор съемки: Глевицкий Анатолий Иванович ЦГАКФФД СПб

Девятое мая было праздничным днем еще два года. В 1947 Президиум Верховного совета СССР официально постановил считать его рабочим, а все торжества прекратить. Правда, народ День Победы все равно отмечал – только по-своему.

Общий вид Пискаревского мемориального кладбища во время торжественной церемонии возложения венков к монументу «Родина – Мать». Дата съемки: май 1970-е гг. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Брязгин Валентин Николаевич ЦГАКФФД СПб

Общий вид Пискаревского мемориального кладбища во время торжественной церемонии возложения венков к монументу «Родина – Мать». Дата съемки: май 1970-е гг. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Брязгин Валентин Николаевич ЦГАКФФД СПб

- Никаких официальных торжественных мероприятий в ту пору не проводилось, - рассказывает историк Лев Лурье. – Это было народное действо, тихое и скромное. В разных местах – в Ленинграде это был прежде всего «Катькин садик» на площади Островского – собирались ветераны, вспоминали погибших друзей, родных, однополчан.

Торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса "Невский пятачок" по случаю 45-летия Победы. Дата съемки: 10 мая 1990 г. Место съемки: Ленинградская обл. /Кировск/ Автор съемки: Белинский Юрий Георгиевич ЦГАКФФД СПб

Торжественно-траурная церемония у мемориального комплекса "Невский пятачок" по случаю 45-летия Победы. Дата съемки: 10 мая 1990 г. Место съемки: Ленинградская обл. /Кировск/ Автор съемки: Белинский Юрий Георгиевич ЦГАКФФД СПб

Прохождение оркестра и ветеранов по Невскому проспекту в день 40-летия Победы. Дата съемки: 9 мая 1985 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Белинский Юрий Георгиевич ЦГАКФФД СПб

Прохождение оркестра и ветеранов по Невскому проспекту в день 40-летия Победы. Дата съемки: 9 мая 1985 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Белинский Юрий Георгиевич ЦГАКФФД СПб

Так продолжалось вплоть до 1965 года, когда власть в стране сменилась, и девятое мая вернули в календарь праздничных дней. Но до парадов и шумных торжеств было еще далеко – по словам Лурье, первый парад на Дворцовой площади прошел только в восьмидесятые.

Военная техника на Дворцовой площади во время посвящённого 20-летию Победы над фашистской Германией парада войск Ленинградского военного округа. Дата съемки: 1965 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Мазелев Рафаил Абрамович ЦГАКФФД СПб

Военная техника на Дворцовой площади во время посвящённого 20-летию Победы над фашистской Германией парада войск Ленинградского военного округа. Дата съемки: 1965 г. Место съемки: Ленинград. Автор съемки: Мазелев Рафаил Абрамович ЦГАКФФД СПб

- С тех пор форма праздника менялась мало, - продолжает наш собеседник. – Добавлялся масштаб, по Дворцовой проходили новые виды военной техники, но само мероприятие уже сложилось.

Шествие ветеранов ВОв по Невскому проспекту. В центре, в пальто, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.А.Тюльпанов. Дата съемки: май 2005 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Автор съемки: Горячёв Дмитрий Николаевич ЦГАКФФД СПб

Шествие ветеранов ВОв по Невскому проспекту. В центре, в пальто, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.А.Тюльпанов. Дата съемки: май 2005 г. Место съемки: Санкт-Петербург. Автор съемки: Горячёв Дмитрий Николаевич ЦГАКФФД СПб

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ИСТОЧНИК KP.RU

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