Погода на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: Тепло и без осадков

Первые майские выходные не порадовали петербуржцев погодой. Начало месяца в Северной столице было холодным. Однако на День Победы синоптики дают более приятный прогноз. А на пару дней можно будет забыть и дождях. Рассказываем, какой будет погода на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новой реинкарнации зимы не будет - синоптики обещают тепло и солнце на вторую серию майских праздников 00:00 00:00

Уже с 8 мая погода в Петербурге будет больше похожа на весеннюю. Температура воздуха повысится до +12-14 градусов. Не ожидается в этот день и дождей. А 9 мая станет еще теплее – на градуснике можно будет увидеть от +15 до +17. Праздничный день должен порадовать горожан еще и ярким солнцем и отсутствием ветра. И на парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерты и салют можно будет смело отправляться без зонтика – осадков не ожидается. К концу выходных появятся дожди, но и они уже не сильно омрачат картину.

– 10 и 11 мая, хоть и с кратковременными дождями и грозами, но все равно погода будет теплой. Температура будет доходить до +18-20 градусов, – рассказал «Комсомолке» главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Что касается второй половины мая, чудес ждать не стоит. Но и сильных похолоданий не предвидится, хотя и погода будет капризной. Судя по всему, самые холодные дни мая петербуржцы уже пережили.

– Ожидается много осадков и неустойчивость погоды. Ее будут определять циклоны, атмосферные фронты, которые приносят дожди, – добавил Александр Колесов. – Но думаю, что самая плохая погода уже пришлась на начало месяца.

После праздников термометры покажут от +10 до +15. А к концу мая можно будет ждать потепление даже до +20-25 градусов.