2019-05-08T09:57:03+03:00
Общество

Погода на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: Тепло и без осадков

На Парад Победы можно идти без зонтов - синоптики обещают погоду до +16 днем 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
К 9 мая погода в Петербурге наладится.К 9 мая погода в Петербурге наладится.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Первые майские выходные не порадовали петербуржцев погодой. Начало месяца в Северной столице было холодным. Однако на День Победы синоптики дают более приятный прогноз. А на пару дней можно будет забыть и дождях. Рассказываем, какой будет погода на 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новой реинкарнации зимы не будет - синоптики обещают тепло и солнце на вторую серию майских праздников

00:00
00:00

Уже с 8 мая погода в Петербурге будет больше похожа на весеннюю. Температура воздуха повысится до +12-14 градусов. Не ожидается в этот день и дождей. А 9 мая станет еще теплее – на градуснике можно будет увидеть от +15 до +17. Праздничный день должен порадовать горожан еще и ярким солнцем и отсутствием ветра. И на парад Победы, шествие «Бессмертного полка», концерты и салют можно будет смело отправляться без зонтика – осадков не ожидается. К концу выходных появятся дожди, но и они уже не сильно омрачат картину.

– 10 и 11 мая, хоть и с кратковременными дождями и грозами, но все равно погода будет теплой. Температура будет доходить до +18-20 градусов, – рассказал «Комсомолке» главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Что касается второй половины мая, чудес ждать не стоит. Но и сильных похолоданий не предвидится, хотя и погода будет капризной. Судя по всему, самые холодные дни мая петербуржцы уже пережили.

– Ожидается много осадков и неустойчивость погоды. Ее будут определять циклоны, атмосферные фронты, которые приносят дожди, – добавил Александр Колесов. – Но думаю, что самая плохая погода уже пришлась на начало месяца.

После праздников термометры покажут от +10 до +15. А к концу мая можно будет ждать потепление даже до +20-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
Новости 24
Смольный запретил строить океанариум в парке Интернационалистов
На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла
В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Ростральные колонны оградят забором на месяц
На площади Победы появится живая георгиевская лента
Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники
К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов
В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры