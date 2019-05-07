2019-05-07T18:27:55+03:00
Общество

Клещи атакуют: 900 петербуржцев пострадали от кровососов с начала мая

Как обезопасить себя на природе, где получить прививку и что делать после укуса, разбиралась «Комсомолка»
Полина ЖУКОВА
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Сезон активности клещей уже наступил.Сезон активности клещей уже наступил.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Петербуржцев ждут еще одни майские праздники и отдых за городом. Обратная сторона этих прекрасных весенних дней – опасность, подстерегающая человека на природе. А именно – клещи. Уже прошли первые длинные праздники. И итогом поездок на пикники с шашлыком для многих петербуржцев стали встречи с этими неприятными насекомыми. Уже известно, что клещи «напали» почти на 900 горожан. И эта цифра говорит лишь о тех жителях Северной столицы, кто обратился после укусов к медикам. Среди них оказалось и 145 детей.

Пик активности клещей, конечно, в разгаре. Впрочем, в Роспотребнадзоре по Петербургу объяснили, что количество обратившихся с укусами не превышает средних показателей. Поэтому паниковать не стоит. Но куда важнее – знать, является ли клещ, который вас укусил, переносчиком опасных заболеваний. Речь идет об энцефалите и боррелиозе. Именно на зараженность этими вирусами проверяют снятых с человека клещей в лабораториях.

В Петербурге уже исследовали около тысячи насекомых. И из них 217 оказались переносчиками клещевого боррелиоза, а 5 – вирусным энцефалитом. Специалисты продолжают держать ситуацию на контроле. К сожалению, среди горожан уже есть и заболевшие боррелиозом – в этом сезоне это два ребенка.

Кстати, как оказалось, в начале мая насекомые успели укусить не только тех петербуржцев, которые выезжали на природу. Из 900 человек 107 стали жертвами клещей и в черте города – в больших парках и зеленых зонах.

– Больше всего пострадавших от присасывания клещей отмечается на территории Пушкинского района – 48 человек, Курортного – 18, Красногвардейского – 17, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

НА ЗАМЕТКУ

Если у вас нет прививки от клещевых инфекций, то перед выездом на шашлыки, в лес или на рыбалку стоит позаботиться о защите. Обязательно нужно использовать препараты, отпугивающие насекомых, – репелленты. Ими опрыскивают одежду и открытые части тела. После прогулок на природе обязательно нужно осмотреть свое тело и вещи.

Если клещ все-таки укусил, обязательно нужно обратиться в медучреждение. Например, в круглосуточные травматологические пункты или приемные покои городских больниц. Там его помогут правильно снять. Затем возьмут на исследование в лабораторию. Если потребуется, отправят вас на необходимые анализы. И назначат специальные препараты для профилактики после укуса.

Если клеща приходится удалять самостоятельно, то обязательно после этого следует обработать место укуса и руки. Если на месте, где был клещ, осталась черная точка, ее можно обработать йодом. А снятого клеща все-таки лучше доставить на исследование лабораторию. А затем обратиться за консультацией к инфекционисту и наблюдать за своим состоянием.

КАК СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕЙ

Самый эффективный способ защититься от клещевой инфекции – сделать прививку. Вакцинацию проводят и детям, и взрослым. Особенно стоит подумать о ней садоводам, рыболовам и охотникам. Обязательно следует привить и детей, которые отправляются в оздоровительные лагеря за город.

Правда, подумать о вакцинации следует заранее – уже осенью. Ведь делают ее в несколько этапов с перерывами во времени. Получить ее бесплатно можно в прививочных кабинетах поликлиник. Но сначала следует обратиться к своему участковому терапевту или педиатру. Можно сделать прививку и платно: тогда можно будет выбрать, какую именно вакцину использовать – отечественную или импортную.

Есть и экстренная вакцинация – уже в летний период. Но какое-то время все же потребуется подождать с поездками на природу, пока выработается иммунитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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