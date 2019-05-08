Хочу видеть Кокорина в «Зените»: Семак рассказал, что о будущем опального игрока станет известно через неделю

Сегодня перед открытой тренировкой Сергей Семак впервые встретился с журналистами после оформления победы в чемпионате России. За поздравлениями сразу последовал вопрос о перспективах Александра Кокорина, которому должны вынести приговор в ближайшие часы.

- Видите ли вы Кокорина в «Зените» в следующем сезоне?

- Моя позиция остается прежней – я хотел бы, чтоб Кокорин остался в «Зените» . А другие мнения, которые появляются в СМИ, не имеют ничего общего с реальностью. На следующей неделе, вероятно, состоится встреча с руководством. Тогда, возможно, что-то и прояснится.

- В своей игровой карьере вы с «Рубином» в 2008 году тоже стали чемпионами досрочно, а потом проиграли все оставшиеся матчи. Поможет ли тот опыт не повторить ошибок?

- Никогда не вспоминал, это абсолютно неважно. Мы хотим выигрывать и делать все возможное для этого. Сложно сказать, как будут складываться игры. Эмоциональная опустошенность мешает показывать результат, которого хотим. Посмотрим, насколько у нас все получится. Мы будем стараться, но никто не может сказать, как мы сыграем.

-Каково состояние Артема Дзюбы?

- Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов. По поводу остальных игр сезона, скорее всего, сможет сыграть. Матч с ЦСКА под вопросом.

- Главная фотография из Пулково-2 — Сергей Семак с зажженным файером. Где-то тренировались?

- Перед сезоном была съемка с супругой для одного из городских изданий, так что опыт у меня уже был.

- Вручение золотых медалей сможет дополнительно мотивировать команду?

- Конечно, это имеет значение. Хотелось бы, чтобы церемония вручения прошла с хорошим настроением. А оно будет при хорошей игре и результате.

- Насколько велики шансы сыграть в оставшихся матчах сезона у молодых Мусаева, Мостового, Рыбикова?

- Пока этот вопрос в процессе обсуждения. Посмотрим, последим за состоянием футболистов — и тех, кто сыграл меньше, в том числе. По мере поступления информации будем решать. Шансы есть, у Мусаева — точно шансы хорошие. У Мостового и Рыбикова ниже, но тоже есть.

- Михаил Гершкович сказал, что планируется создание клуба отечественных тренеров имени Сергея Семака. Как вам идея?

- Вряд ли это касается нынешней работы. Приятно, что выполнили задачу по-максимуму. Есть определенное удовлетворение от проделанной работы. Думаю о будущем, поскольку период радости достаточно короток. Работы много, нужно ее выполнять, чтобы и играть лучше, и разбираться с вопросами. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно, но нам нужно решать свои вопросы. Это достаточно далеко от меня.