2019-05-08T14:00:15+03:00
Происшествия

В Петербурге 33-летний мигрант с кувалдой вломился в храм Петра и Павла

Усмирять буйного «прихожанина» пришлось полицейским
Петр КИБЕР
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Буйного мигранта с кувалдой, который вломился в храм в Петергофе, пришлось усмирять полицейским.Буйного мигранта с кувалдой, который вломился в храм в Петергофе, пришлось усмирять полицейским.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Весна - время обострения различных психических расстройств. Только этим можно объяснить поступок 33-летнего гражданина Азербайджана, который днем 7 мая ворвался в храм Петра и Павла, расположенного в Петергофе. В руках у мужчины была кувалда.

- 7 мая 2019 года в городе Петергофе 33-летний гражданин на автомобиле «Хендэ» повредил пластмассовый шлагбаум около одного из храмов, затем со строительным инструментом зашел в храм и вел себя крайне агрессивно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Естественно, что прихожане сразу же вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшие на вызов стражи порядка скрутили буйного мигранта. По счастью,навредить он никому не успел.

Как стало известно «Комсомолке», мужчина нигде не работает и живет в Петербурге без регистрации. Перед тем, как вломиться в храм, хулиган успел снести шлагбаум при въезде и покататься по территории храма.

Чем вызвано такое поведение и зачем ему понадобилось буянить в церкви, выясняли уже в отделении полиции, куда привезли задержанного. Внятно свой поступок мужчина объяснить не смог. В отношении хулигана составили административный протокол. В результате происшествия пострадал только шлагбаум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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