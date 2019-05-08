2019-05-08T18:50:06+03:00
Звезды

Лиза Боярская показала крестных младшего сына

Кумовьями актрисы стали коллеги по театру
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Лиза Боярская показала крестных младшего сына.Лиза Боярская показала крестных младшего сына.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На днях младшему сыну Елизаветы Боярской и Максима Матвеева исполнилось пять месяцев. О том, что малыша крестили, случайно проговорилась в Instagram-блоге режиссер Светлана Дружинина. Она делилась с поклонниками подробностями съемок картины «Гардемарины» в Крыму и обронила фразу о том, что Михаил Боярский отпросился у нее на крестины младшего внука.

Сегодня Лиза Боярская поделилась с поклонниками фотографией крестных родителей малыша. Ими стали коллеги по Малому Драматическому театру актеры Олег Рязанцев и Елена Соломонова. Вместе они играют в ряде постановок, среди которых «Король Лир», «Блажь», «Три сестры» и «Вишневый сад».

«Наши новоиспечённые кумовья! Леночек, Олежа, спасибо вам мои дорогие, люблю!», - написала Боярская у себя в Instagram.

В комментариях к поздравлениям поклонников присоединились известные артистки Мария Машкова, Равшана Куркова и Юлия Пересильд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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