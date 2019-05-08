2019-05-08T18:50:06+03:00
Досуг

«Я такого голоса давно не слышал»: Тимати рассказал об ARS-N – участнике команды Black Star в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Рэпер из Санкт-Петербурга удивил продюсера еще на этапе кастинга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Рэпер из Санкт-Петербурга, удивил Тимати еще на этапе кастинга. Фото: Предоставлено организаторами.Рэпер из Санкт-Петербурга, удивил Тимати еще на этапе кастинга. Фото: Предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

На ТНТ стартовал этап концертов шоу «ПЕСНИ». Тимати и Баста выбрали в свои команды по 6 лучших музыкантов со всей страны и не только, чтобы сделать из них суперзвезд. Перед концертами продюсеры помогают своим подопечным писать музыку и тексты и искать свой неповторимый образ на сцене. Одним из участников команды Black Star стал ARS-N– рэпер из Санкт-Петербурга, удививший Тимати еще на этапе кастинга.

«ARS-N сразу покорил меня тембром. Баритон у него ультранизкий. Я знаю только одного артиста, который обладает низким тембром, и читает, и поет, но у Арсена этот тембр ниже точно, – рассказал нам Тимати, – Я такого голоса давно не слышал. Парень пишет сам, давно следит за делами Black Star, и, как оказалось, давно шел к тому, чтобы с нами поработать. Это интересный артист, у него есть потенциал».

На первом концерте ARS-Nвыступал дуэтом вместе со Slame– еще одним рэпером из команды Тимати.

«ARS-N принес демо. Чем мне нравится этот сезон – все пришли «заряженные». Мы просто отталкивались от того, что ребята приносили, и занимались апгрейдом, то есть тюнинговали эту историю до совершенства. ARS-N принес песню, мы послушали и решили туда «запустить» Slame – он как рыба в воде. Быстро вышел с горячим куплетом»– говорит Тимати.

Получится ли у ARS-Nне только удивлять продюсеров шоу своим творчеством, но и писать на проекте совсем новые треки – смотрите в шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20.00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге увеличились штрафы за незаконную рекламу
Светомузыкальные фонтаны на площади Ленина и в Кронштадте включат в День Победы
Следственный комитет проверит ситуацию с 8-летней девочкой, живущей в квартире с сотнями крыс
Голодали, но спасли: Сотрудники рассказали, как Ботанический сад выжил в годы войны
В Петербурге официально появится район Юнтолово
33-летнего мигранта с кувалдой, который ворвался в храм Петра и Павла в Петергофе, пришлось ловить полицейским
Смольный запретил строить океанариум в парке Интернационалистов
На майские праздники между Петербургом и Москвой пустят дополнительные «Ласточки»
Прогноз погоды на 8 мая в Санкт-Петербурге: Без осадков и до 14 градусов тепла
В Петербурге День железнодорожника хотят отмечать на городском уровне
Ростральные колонны оградят забором на месяц
На площади Победы появится живая георгиевская лента
Смольный потратит почти 3 миллиарда на закупку уборочной техники
К туристическому сезону в Петербурге появится 112 дополнительных туалетов
В честь 9 мая петербургские полицейские провели для школьников уроки мужества
Жителя Ленобласти оштрафовали на 160 тысяч рублей за видеокамеру, установленную в кабинке для переодевания на пляже
Из-за ремонта на путях 3 августа отменяются все поезда «Аллегро» от Петербурга до Хельсинки и обратно
Генеральная репетиция парада Победы в Петербурге: из-за дождя отменили пролет авиации
С 6 по 8 июня состоится Петербургский международный экономический форум
Мужчина устроил поножовщину на территории церкви в центре Петербурга
С 8 по 12 мая в Петербурге будут работать ночные автобусы
В Петербурге поймали парня, изнасиловавшего школьницу в подвале
Из-за ложных минирований в Петербурге эвакуированы «Мега-Дыбенко», «Галерея» и другие торговые центры