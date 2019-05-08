«Я такого голоса давно не слышал»: Тимати рассказал об ARS-N – участнике команды Black Star в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

На ТНТ стартовал этап концертов шоу «ПЕСНИ». Тимати и Баста выбрали в свои команды по 6 лучших музыкантов со всей страны и не только, чтобы сделать из них суперзвезд. Перед концертами продюсеры помогают своим подопечным писать музыку и тексты и искать свой неповторимый образ на сцене. Одним из участников команды Black Star стал ARS-N– рэпер из Санкт-Петербурга, удививший Тимати еще на этапе кастинга.

«ARS-N сразу покорил меня тембром. Баритон у него ультранизкий. Я знаю только одного артиста, который обладает низким тембром, и читает, и поет, но у Арсена этот тембр ниже точно, – рассказал нам Тимати, – Я такого голоса давно не слышал. Парень пишет сам, давно следит за делами Black Star, и, как оказалось, давно шел к тому, чтобы с нами поработать. Это интересный артист, у него есть потенциал».

На первом концерте ARS-Nвыступал дуэтом вместе со Slame– еще одним рэпером из команды Тимати.

«ARS-N принес демо. Чем мне нравится этот сезон – все пришли «заряженные». Мы просто отталкивались от того, что ребята приносили, и занимались апгрейдом, то есть тюнинговали эту историю до совершенства. ARS-N принес песню, мы послушали и решили туда «запустить» Slame – он как рыба в воде. Быстро вышел с горячим куплетом»– говорит Тимати.

Получится ли у ARS-Nне только удивлять продюсеров шоу своим творчеством, но и писать на проекте совсем новые треки – смотрите в шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20.00 на ТНТ!