2019-05-08T23:55:08+03:00
Спорт

Чехия – Швеция. 10 мая 2019: Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия – Швеция. Команды сыграют в пятницу, 10 мая в Братиславе на «Ондржей Непела Арена». Начало – в 21.15
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия – Швеция. Фото: iihf-hockey.comПрогноз на матч чемпионата мира по хоккею Чехия – Швеция. Фото: iihf-hockey.com
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Прогноз на матч чемпионата мира ЧехияШвеция 11 мая 2019 – 5:2 (победа Швеции).

Главные соперники сборной России на групповом этапе чемпионата мира – сборные Чехии и Швеции – выяснят отношения уже на самом старте турнира. И от результата этой игры зависит и общий расклад в группе В.

По крайней мере, для чехов. Проиграют они – и сразу можно готовься к худшему! В лучшем случае, выход в четвертьфинале на Канаду или Америку. И вылет уже в первом раунде. Что превратилось для них в последнее время в традицию.

Славянскую сборную, по привычке еще включают в большую шестерку мирового хоккея. Но на самом деле, они уже давно из нее выползли.

Последний всплеск чешской сборной приходится еще на 1990-е, когда они выиграли четыре чемпионата мира и Олимпиаду. А дальше наступили серые времена.

В финал мировых первенств чехи не выходили с 2010-го года, медали не завоевывали – с 2012-го, а стадию четвертьфинала – не проходили с 2015-го!!!

Шведы же, без сомнения, приехали в Словакию за третьим подряд чемпионским титулом. И на этом турнире в составе шведской сборной выйдут на лед 15 чемпионов мира.

Большинство из которых «звездят» в НХЛ. Вратарь Хенрик Лундквист, защитник Оливер Экман-Ларссон, нападающие Элиас Линдхольм и Элиас Петерссон…

Плюс, пожалуй, сильнейший сейчас в Европе тренер Рикард Гренберг, в свое время едва не устроивший драку на льду с Олегом Знарком… Его давно уже заждались за океаном, и уехать туда Гирнберг может триумфатором, сделав золотой хет-трик.

У «Тре Крунур», пожалуй, самая сбалансированная команда на нынешнем чемпионате мира, которая способна проиграть только самой себе. С раскованными скандинавами подобное иногда бывает: они забывают про результат, начиная наслаждаться просто игрой.

Но это обычно происходит ближе к решающим матчам, да и Гренберг своих подопечных от таких «шалостей» отучил. Особо надеяться на «подарок» соперника чехам, которых тренирует хорошо известный в России Милош Ржига, не приходится.

Правда, у чехов есть большой плюс. Они будут выступать почти при своих трибунах. Братислава, где будут играть хоккеисты из страны вкусного пива, расположена всего в 65 километрах от чешской границы и в 130 километрах – от Брно, второго по величине чешского города.

Так что под скандирование 10-тысячного стадиона «Хей, хей, до того!» шведы почувствуют себя в гостях. Но даже на «чужом» льду им по силам без особого напряжения победить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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