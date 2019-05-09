Ровно в 10.00 9 мая 2019 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начнется военный парад, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие 4500 военнослужащих, 110 единиц техники, в том числе уникальные кабриолеты ЗИЛ-41041 АМГ. На них принимающий парад Герой России генерал-полковник Александр Журавлев в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военных с Днем Победы.

За десять минут до окончания Парада Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге зрители увидят в небе больше 40 единиц авиации. Над головами горожан пронесутся истребители МиГ и Су, пролетят «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула».

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Парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.

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