2019-05-09T13:22:26+03:00
День Победы

Фото и видео Парада Победы 2019 в Санкт-Петербурге: Самые яркие моменты с Дворцовой площади

Парад Победы 2019 в Санкт-Петербурге, фотографии и видео
Лилия КОЗЛОВАСергей ВОЛЧКОВ
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Парад победы 2019 в Санкт-Петербурге, фотографии и видеоПарад победы 2019 в Санкт-Петербурге, фотографии и видеоФото: Артем КИЛЬКИН
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Под бурные аплодисменты и крики «Ура» завершился праздничный военный парад на Дворцовой площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В самом центре Северной столицы собрались лучшие военнослужащие, оркестры и сотни единиц техники для того, чтобы отметить это праздничное событие.

В Петербурге завершился Парад Победы 9 мая 2019 года.Артем КИЛЬКИН

В 11:00 завершился Парад Победы 2019 в Санкт-Петербурге, фотографии и видео с которого «Комсомолка» собрала вместе для того, чтобы поделиться с теми, кто не смог лично на нем присутствовать.

Знамя Победы и флаг России несут лучшие солдаты почетного караула 630 отдельного батальона Фото: Артем КИЛЬКИН

Знамя Победы и флаг России несут лучшие солдаты почетного караула 630 отдельного батальонаФото: Артем КИЛЬКИН

Торжественный парад начался с выноса флага России и знамя Победы на Дворцовую площадь лучшими солдатами почетного караула 630 отдельного батальона. Следом прошла рота почетного караула, затем пехотинцы, летчики и моряки. Все были одеты в форму времен войны.

Видео Парада Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

По Дворцовой площади промаршировали военные Фото: Артем КИЛЬКИН

По Дворцовой площади промаршировали военныеФото: Артем КИЛЬКИН

Плац-концерт роты почетного караула Западного военного округа 9 мая 2019 года.Артем КИЛЬКИН

А также и девушки-защитницы Отечества Фото: Артем КИЛЬКИН

А также и девушки-защитницы ОтечестваФото: Артем КИЛЬКИН

После на ретро-кабриолете ЗИЛ-41041 АМГ объехал всю Дворцовую площадь и поприветствовал парад генерал-полковник, герой России Александр Журавлев. В ответ на его поздравления с Днем Победы гремело троекратное «ура».

Парад принимал генерал-полковник, герой России Александр Журавлев Фото: Артем КИЛЬКИН

Парад принимал генерал-полковник, герой России Александр ЖуравлевФото: Артем КИЛЬКИН

В ответ на поздравления по Дворцовой площади разносилось троекратное "ура" Фото: Артем КИЛЬКИН

В ответ на поздравления по Дворцовой площади разносилось троекратное "ура"Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые в 2019 году в параде в честь 9 мая в Петербурге привезли передвижную православную звонницу, которая аккомпанировала праздничному оркестру.

Впервые в 2019 году в параде в честь 9 мая на парад в Петербурге привезли передвижную православную звонницу Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые в 2019 году в параде в честь 9 мая на парад в Петербурге привезли передвижную православную звонницуФото: Артем КИЛЬКИН

По мощенной Дворцовой площади стройным шагом прошли курсанты военно-медицинской академии имени Кирова, морская пехота в золотых погонах, воспитанники академии связи имени Буденого, кронштадтские кадеты-барабанщики.

Всего в параде Победы 2019 в Петербурге приняли участие более 4500 военнослужащих Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего в параде Победы 2019 в Петербурге приняли участие более 4500 военнослужащихФото: Артем КИЛЬКИН

Среди них по Дворцовой площади промаршировали курсанты Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди них по Дворцовой площади промаршировали курсантыФото: Артем КИЛЬКИН

Озаряемые ярким солнцем по площади прошли колонны военной техники: легендарный танк Т-34, БТРы, БМП, автомобили «Тайфун» и современные танки Т-80, а также наследницы «Катюш» - залповые установки «Торнадо».

Следом по Дворцовой прошли колонны военной техники Фото: Артем КИЛЬКИН

Следом по Дворцовой прошли колонны военной техникиФото: Артем КИЛЬКИН

Легендарный танк Т-34, БТРы, БМП Фото: Артем КИЛЬКИН

Легендарный танк Т-34, БТРы, БМПФото: Артем КИЛЬКИН

В завершении парада в небо поднялись 40 самолетов, истребителей и вертолетов. Над головами горожан пронеслись МиГ и Су, «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула», а также знаменитые, неуязвимые «Искандеры».

В небо поднялись самолеты и истребители Фото: Артем КИЛЬКИН

В небо поднялись самолеты и истребителиФото: Артем КИЛЬКИН

Над Дворцовой площадью пролетели лучшие вертолеты Фото: Артем КИЛЬКИН

Над Дворцовой площадью пролетели лучшие вертолетыФото: Артем КИЛЬКИН

Парад завершился под радостные голоса горожан и самих военных, которые исполнили гимн России.

Среди почетных гостей парада Победы - ветераны Фото: Артем КИЛЬКИН

Среди почетных гостей парада Победы - ветераныФото: Артем КИЛЬКИН

Горожане радостно приветствовали военный парад Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане радостно приветствовали военный парадФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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