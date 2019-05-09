Фото и видео Парада Победы 2019 в Санкт-Петербурге: Самые яркие моменты с Дворцовой площади

Под бурные аплодисменты и крики «Ура» завершился праздничный военный парад на Дворцовой площади в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В самом центре Северной столицы собрались лучшие военнослужащие, оркестры и сотни единиц техники для того, чтобы отметить это праздничное событие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707745" frameborder="0"></iframe> В Петербурге завершился Парад Победы 9 мая 2019 года.Артем КИЛЬКИН

В 11:00 завершился Парад Победы 2019 в Санкт-Петербурге, фотографии и видео с которого «Комсомолка» собрала вместе для того, чтобы поделиться с теми, кто не смог лично на нем присутствовать.

Знамя Победы и флаг России несут лучшие солдаты почетного караула 630 отдельного батальонаФото: Артем КИЛЬКИН

Торжественный парад начался с выноса флага России и знамя Победы на Дворцовую площадь лучшими солдатами почетного караула 630 отдельного батальона. Следом прошла рота почетного караула, затем пехотинцы, летчики и моряки. Все были одеты в форму времен войны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707761" frameborder="0"></iframe> Видео Парада Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

По Дворцовой площади промаршировали военныеФото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707752" frameborder="0"></iframe> Плац-концерт роты почетного караула Западного военного округа 9 мая 2019 года.Артем КИЛЬКИН

А также и девушки-защитницы ОтечестваФото: Артем КИЛЬКИН

После на ретро-кабриолете ЗИЛ-41041 АМГ объехал всю Дворцовую площадь и поприветствовал парад генерал-полковник, герой России Александр Журавлев. В ответ на его поздравления с Днем Победы гремело троекратное «ура».

Парад принимал генерал-полковник, герой России Александр ЖуравлевФото: Артем КИЛЬКИН

В ответ на поздравления по Дворцовой площади разносилось троекратное "ура"Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые в 2019 году в параде в честь 9 мая в Петербурге привезли передвижную православную звонницу, которая аккомпанировала праздничному оркестру.

Впервые в 2019 году в параде в честь 9 мая на парад в Петербурге привезли передвижную православную звонницуФото: Артем КИЛЬКИН

По мощенной Дворцовой площади стройным шагом прошли курсанты военно-медицинской академии имени Кирова, морская пехота в золотых погонах, воспитанники академии связи имени Буденого, кронштадтские кадеты-барабанщики.

Всего в параде Победы 2019 в Петербурге приняли участие более 4500 военнослужащихФото: Артем КИЛЬКИН

Среди них по Дворцовой площади промаршировали курсантыФото: Артем КИЛЬКИН

Озаряемые ярким солнцем по площади прошли колонны военной техники: легендарный танк Т-34, БТРы, БМП, автомобили «Тайфун» и современные танки Т-80, а также наследницы «Катюш» - залповые установки «Торнадо».

Следом по Дворцовой прошли колонны военной техникиФото: Артем КИЛЬКИН

Легендарный танк Т-34, БТРы, БМПФото: Артем КИЛЬКИН

В завершении парада в небо поднялись 40 самолетов, истребителей и вертолетов. Над головами горожан пронеслись МиГ и Су, «Аллигатор», «Крокодил», «Ночной охотник» и «Черная акула», а также знаменитые, неуязвимые «Искандеры».

В небо поднялись самолеты и истребителиФото: Артем КИЛЬКИН

Над Дворцовой площадью пролетели лучшие вертолетыФото: Артем КИЛЬКИН

Парад завершился под радостные голоса горожан и самих военных, которые исполнили гимн России.

Среди почетных гостей парада Победы - ветераныФото: Артем КИЛЬКИН