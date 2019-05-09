Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.

«Мы помним и гордимся». Именно с такими словами тысячи людей пришли на Невский проспект в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года, чтобы пройтись Бессмертным полком. С портретами своих дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной страны, они пройдут по центру города вместе с ветеранами.

Колонна Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начала формироваться сразу после парада. Желающих почтить память своих предков так много, что, ориентировочно, шествие будет длиться не менее двух часов. Участники акции будут двигаться вслед за колонной ретро-автомобилей с ветеранами войны, пройдут по всей главной магистрали Петербурга и в конце соберутся на Дворцовой площади.

Корреспондент "Комсомолки" находится в колонне Бессмертного полка и в течение всего шествия в режиме реального времени будет рассказывать о самом интересном. Следите за прямой трансляцией Бессмертного полка в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года.