2019-05-09T13:38:00+03:00
Общество

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция

Колонна Бессмертного полка в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года пройдет по Невскому проспекту до Дворцовой площади. Ведем прямую онлайн-трансляцию и рассказываем о самом интересном
Надежда ФАТКУЛЛИНАСтепан СТЕПАНОВ
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Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Мы помним и гордимся». Именно с такими словами тысячи людей пришли на Невский проспект в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года, чтобы пройтись Бессмертным полком. С портретами своих дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной страны, они пройдут по центру города вместе с ветеранами.

Колонна Бессмертного полка 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге начала формироваться сразу после парада. Желающих почтить память своих предков так много, что, ориентировочно, шествие будет длиться не менее двух часов. Участники акции будут двигаться вслед за колонной ретро-автомобилей с ветеранами войны, пройдут по всей главной магистрали Петербурга и в конце соберутся на Дворцовой площади.

Корреспондент "Комсомолки" находится в колонне Бессмертного полка и в течение всего шествия в режиме реального времени будет рассказывать о самом интересном. Следите за прямой трансляцией Бессмертного полка в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года.

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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