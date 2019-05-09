Передвижная звонница и ретро-кабриолеты: Чем удивил Парад Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилось одно из самых ярких и масштабных событий весны - парад эмоций, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. На Дворцовую площадь, под стены Эрмитажа и Генерального штаба, вышли больше сотни боевых машин и четыре с половиной тысячи солдат, а в небо над Северной столицей поднялись больше двадцати вертолетов и самолетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707761" frameborder="0"></iframe> Видео Парада Победы 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

Парад под колокольный звон

Распорядок мероприятия остался традиционным - торжественное построение, объезд подразделений принимающими парад, марш, проход бронетехники и пролет авиации. Но кое-что оказалось для зрителей Парада Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2019 года в новинку.

Передвижная православная звонница.Фото: Артем КИЛЬКИН

Принимающий парад - генерал-полковник, герой России Александр Журавлев - въехал на площадь на черном ретро-кабриолете ЗИЛ 41041 АМГ. Три роскошных автомобиля накануне 9 мая специально доставили в Петербург из Москвы. На втором ехал командующий парадом генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Третий кабриолет стоял у ограды «в запасе», на случай, если что-то случится с первыми двумя.

Ретро-кабриолеты ЗИЛ 41041 АМГ накануне 9 мая специально доставили в Петербург из Москвы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/707752" frameborder="0"></iframe> Плац-концерт роты почетного караула Западного военного округа 9 мая 2019 года.Артем КИЛЬКИН

Еще одно интересное новшество - передвижная православная звонница. Она тоже появилась на параде впервые. Во время построения и марша её колокола аккомпанировали музыкантам оркестра.

Украшение парада!Фото: Артем КИЛЬКИН

Идут полки, чеканя шаг

Традиционно зрелищным получился торжественный марш солдат, офицеров и курсантов. Четыре с половиной тысячи человек в парадной форме чётко, как один, печатали шаг по Дворцовой площади и отзывались на поздравления с великим днем ромогласным «Ура!». Медики и связисты, ракетчики и морская пехота - настоящие наследники Победы, достойные сыновья своих героических отцов. Здесь тоже не обошлось без новшеств - впервые по Дворцовой мимо трибун с ветеранами и блокадниками прошли воспитанники кадетского корпуса Следственного комитета.

Марш солдат, офицеров и курсантов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре с половиной тысячи человек печатали шаг по Дворцовой.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но самой впечатляющей и масштабной частью парада, безусловно, стал проход бронетехники. Больше двадцати огромных боевых машин, сотни тонн металла - когда они с лязгом гусениц и ревом моторов проносились мимо, асфальт под ногами вибрировал, а воздух наполняется сизым дымом. Возглавил колонну, как и положено, танк Т-34 - самое знаменитое и самое грозное оружие Победы. Следом за «тридцатьчетверкой» пошли бронеавтомобили и зенитно-ракетные комплексы, артиллерия, БТРы и самоходные гаубицы. Больше всего народ впечатлили заповедник установки «Торнадо» - «наследники» легендарных «Катюш» - и танки Т-80, «правнуки» Т-34.

Самой впечатляющей частью парада стал проход бронетехники.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну а в заключительной части парада над Дворцовой прошла авиация. Здесь «ведущим» стал огромный МИ-26 -самый большой и мощный транспортный вертолет в мире. За ним устремились четверка вертолетов МИ-8 и транспортный самолет ТУ-134. Закрыли воздушную часть две четверки настоящих небесных хищников - истребителей СУ-34 и СУ-35. Последние, кстати, прошли над городом совершенно бесшумно.

В небо над Северной столицей поднялись больше двадцати вертолетов и самолетов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня вам вся страна говорит "Спасибо"!Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот так прошел очередной, посвященный 74-й годовщине Победы военный парад в Петербурге - масштабно и зрелищно. Ну а сам праздник продолжается - совсем скоро в городе стартуют «Бессмертный полк» и уличные концерты.