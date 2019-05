Звезды шоу-бизнеса показали предков-героев

Мой дедушка и прадедушка моих сыновей -Сыров Николай Тимофеевич , который прошёл военный путь от границы Советского Союза (р Прут ) до Москвы и от Москвы до Берлина ! Имел множество ранений , был награждён -" Орденом Красной Звезды ", "Орденом Отечественной войны", медалью"За оборону Москвы " и многими другими наградами Спасибо Вам за нашу жизнь , за мирное небо !Всех с праздником , с Днём Победы ! С Великим праздником для всего российского и советского народа ! Никто не забыт , ничто не забыто ! Помним !Благодарны! Гордимся !We will always remember! Victory day ! #бессмертныйполк #NoMoreWar #никтонезабытничтонезабыто