Звезды шоу-бизнеса показали предков-героев

Сегодня наша страна 74 раз отмечают День победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах прошли парады и шествия «Бессмертного полка». Звезды публикуют в соцсетях архивные кадры воевавших родственников, рассказывают о подвигах своих героев, читают стихи, поют военные песни.

Так, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в этот день не стал сочинять собственные вирши. Он просто опубликовал в Instagram стихотворение Анны Ахматовой «Мужество», датированное 1942 годом.

Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова,-

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!

«Сегодня мы отдаём дань памяти людям, которые позволили нам жить в свободной стране. Смелым и самоотверженным. Настоящим героям. Вечная память! - написала в Instagram-аккаунте Милана Тюльпанова, - Помню, на 9 мая папа достаточно часто пел для ветеранов, пускай сегодня это сделает мой брат».

Прадед Миланы Тюльпановой Александр Силаев.

По словам Миланы, Владислав прошел в «Бессмертном полку» с фотографией их общего прадеда Александра Георгиевича Силаева, который прошёл через всю войну».

Певица Ольга Бузова праздник 9 мая тоже чтит. Каждый год она рассказывала своим подписчикам о своих предках, которые воевали и жили в блокадном Ленинграде. В этом году она просто выложила свое фото, на котором держит в руках ярко-желтый одуванчик, и написала:

- Самая наша большая благодарность сражавшимся и победившим в этой жуткой войне и наша главная задача - оставаться людьми, становиться с каждым разом лучше, чище, умнее, добрее. Проживая хорошую жизнь мы автоматически благодарим наших предков за то, что они для нас сделали если бы они не победили, нас бы не было. Спасибо за жизнь и мирное небо над головой.

buzova86 9 мая. Самый важный праздник со слезами на глазах

Актриса театра и кино Анна Банщикова опубликовала несколько фотографий из семейного архива, сообщив: «Мои Бабушка Липовская Римма (1916-1990) и Дедушка Липовский Михаил (1911-1977) прошли весь фронт! Для нашей семьи это очень важный день! С праздником!»

banshikova_anna Мои Бабушка Липовская Римма (1916-1990) и Дедушка Липовский Михаил (1911-1977) прошли весь фронт! Для нашей семьи это очень важный день! С праздником! #9мая #деньпобеды

Татьяна Буланова опубликовала на своей странице поздравление с праздником победы в виде концертного исполнения двух военных песен: «Алексей, Алешенька, сынок…» и «Мы же с тобой ленинградцы»

bulanova.official С Днём Великой Победы!!! #Ленинградки #9мая #Победа #праздник #ТатьянаБуланова #буланова #танябуланова #звезда #хит#суперзвезда

Певец Стас Костюшкин поделился историей о своем дедушке Иосифе Михайловиче Шульмане, который прошел всю войну, как военный журналист.

stas_kostyushkin_official Мой дедушка Иосиф Михайлович Шульман прошел всю войну , как военный журналист . Каждый год , 9 Мая мы собирались у него дома , смотрели парад и конечно же было застолье . Потом он доставал газеты со своими очерками , и всегда говорил, что они пахнут порохом , я принюхивался , но ничего не чувствовал . Лишь потом я понял о чем говорил мой любимый дедушка . В этот Великий День , я хочу пожелать всем вам , чтобы наши руки , наши вещи никогда не пахли порохом !! МИРА ВСЕМ , И ЗЕМНОЙ ПОКЛОН НАШИМ РОДНЫМ , ЧТО ПОДАРИЛИ НАМ МИР !!! #великийдень#деньпобеды#девятоемая2019

«Каждый год, 9 Мая мы собирались у него дома, смотрели парад и конечно же было застолье. Потом он доставал газеты со своими очерками, и всегда говорил, что они пахнут порохом, я принюхивался, но ничего не чувствовал . Лишь потом я понял о чем говорил мой любимый дедушка . В этот Великий День, я хочу пожелать всем вам , чтобы наши руки , наши вещи никогда не пахли порохом! Мира всем, и земной поклон нашим родным, что подарили нам мир!», - написал Стас в микроблоге.

Анастасия Волочкова, не найдя в альбоме фотографий родственников, разместила на странице в соцсети ретро-открытку. «Дорогие мои, с Днем Великой Победы! Это была самая страшная война в истории человечества. В каждой семье живет память о родных, близких, друзьях и знакомых, о тех, кто приближал Победу. Она у нас одна на всех. Это Великий День. Важно передать память о тех событиях, уважение к подвигу советского народа подрастающему поколению, молодежи. Мой дедушка был офицером. Он прожил недолго... Ему и всем погибшим и выжившим, кто был на передовой и в тылу, скромным героям- благодарность за то, что мы живем под мирным небом над головой!», - написала балерина.

volochkova_art Дорогие мои, с Днем Великой Победы! Это была самая страшная война в истории человечества.. В каждой семье живет память о родных, близких, друзьях и знакомых, о тех, кто приближал Победу. Она у нас одна на всех. Это Великий День. Важно передать память о тех событиях, уважение к подвигу советского народа подрастающему поколению, молодежи. Мой дедушка был офицером. Он прожил недолго... Ему и всем погибшим и выжившим, кто был на передовой и в тылу, скромным героям- благодарность за то, что мы живем под мирным небом над головой! #деньпобеды

Внук Эдиты Станиславовны Пьехи Станислав Пьеха показал своего прадеда Александра Семенович Броневицкого (1899-1971). «Капитан 1 ранга, морской офицер, воевал на флоте, всю жизнь гордился нашим военно-морским флотом. На фото он с прабабушкой Эрикой Карловной Вебер, с которой они встретились до войны. Помним. Чтим. Гордимся» - сообщил Станислав

wolfieha Прадед Александр Семенович Броневицкий (1899-1971), капитан 1 ранга, морской офицер, воевал на флоте, всю жизнь гордился нашим военно-морским флотом. На фото он с прабабушкой Эрикой Карловной Вебер, с которой они встретились до войны Помним. Чтим. Гордимся. #деньпобеды

Александр Друзь рассказал о молодости своей мамы: «Мама приехала в Ленинград учиться в 1937 году. В день её выпускного вечера в педагогическом институте началась война. Всю Блокаду она прослужила медсестрой в военном госпитале, спасая раненых», - поделился магистр игры «Что? Где? Когда?».

aadrouz Мама приехала в Ленинград учиться в 1937 году. В день её выпускного вечера в педагогическом институте началась война. Всю Блокаду она прослужила медсестрой в военном госпитале, спасая раненых. 27 января, в воскресенье утром в 8.00 на первом канале будет показан документальный фильм Чтобы жили! . о медработниках в Великой Отечественной войне. В этот фильм включено интервью с мамой... #вечныйполк #анонс #документальноекино #документальныйфильм #историяроссии #родители #первыйканал #вов #блокада

Очень трогательное видео записала супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская. Их сын Саша, держа в руках портрет прадеда Сырова Николая Тимофеевича, который прошел всю войну до самого Берлина, прочитал стихи «Мы эту победу вовек не забудем» и поздравил всех с праздником.