2019-05-09T19:21:28+03:00
Звезды

«Мулен Руж в отпаде»: Ольга Бузова в трусах и шубе не понравилась фанатам

Фоловеры разнесли в пух и прах новый наряд певицы
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Настало время обсуждения нового костюма Бузовой.Настало время обсуждения нового костюма Бузовой.
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Ольга Бузова в очередной раз нагнала на себя шквал критики. До этого подписчики певицы целую неделю обсуждали ее прозрачное платье, которое она выбрала для выхода на красную дорожку в Дубае. Затем критиковали ее фото в купальнике.

Теперь настало время обсуждения нового костюма артистки, в котором она намеревается выступать на ближайших концертах.

«10 мая встречаемся с вами в Самаре, а 11 мая жду всех моих людей в Тольятти. Потанцуем под Бузову?», - сообщила звезда в Instagram-аккаунте.

Этот наряд сложно назвать костюмом, поскольку больше всего он напоминает купальник с блестками. Подписчики назвали его попросту «трусами». Но это еще полбеды, на плечи Ольга набросила меховую накидку цвета бордо.

Большинство сошлись во мнении, что от Олиных «трусов» они устали. Другие наперебой приписывали артистке неудачное подражание Мадонне, Лободе, героиням «Игры престолов» и даже самому Филипу Киркорову.

«Мулен Руж в отпаде», «Чувствуется, с кем дружбу водит. Очень на Киркорова похожа», - написали они в комментариях.

buzova86buzova86
Мои хорошие, 10 мая встречаемся с вами в Самаре в ресторане Maximilians , сбор гостей 20.00, а 11 мая жду всех моих людей в Тольятти в ночном клубе Maison , сбор гостей в 22.00. Потанцуем под Бузову? #давайворвемсявэтупятницу#танцуйподбузову#бузоватур2019#моилюдивсегдасомной Ссылка на Билеты в шапке профиля
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ИСТОЧНИК KP.RU

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