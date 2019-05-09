«Мулен Руж в отпаде»: Ольга Бузова в трусах и шубе не понравилась фанатам

Ольга Бузова в очередной раз нагнала на себя шквал критики. До этого подписчики певицы целую неделю обсуждали ее прозрачное платье, которое она выбрала для выхода на красную дорожку в Дубае. Затем критиковали ее фото в купальнике.

Теперь настало время обсуждения нового костюма артистки, в котором она намеревается выступать на ближайших концертах.

«10 мая встречаемся с вами в Самаре, а 11 мая жду всех моих людей в Тольятти. Потанцуем под Бузову?», - сообщила звезда в Instagram-аккаунте.

Этот наряд сложно назвать костюмом, поскольку больше всего он напоминает купальник с блестками. Подписчики назвали его попросту «трусами». Но это еще полбеды, на плечи Ольга набросила меховую накидку цвета бордо.

Большинство сошлись во мнении, что от Олиных «трусов» они устали. Другие наперебой приписывали артистке неудачное подражание Мадонне, Лободе, героиням «Игры престолов» и даже самому Филипу Киркорову.

«Мулен Руж в отпаде», «Чувствуется, с кем дружбу водит. Очень на Киркорова похожа», - написали они в комментариях.